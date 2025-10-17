Philips inaugure son nouveau siège mondial à Amsterdam
Publié le 17/10/2025 à 12:48
Le CEO Roy Jakobs a souligné que ce siège incarne la culture d'innovation, de collaboration et de transparence de Philips, centrée sur la sécurité des patients et l'impact réel sur les systèmes de soins. L'entreprise y pilotera le développement de solutions couvrant l'imagerie médicale, la thérapie guidée par image et la santé connectée.
Philips met l'accent sur la co-innovation avec hôpitaux, universités et instituts de recherche afin de rendre les soins plus durables, efficaces et accessibles à l'échelle mondiale.