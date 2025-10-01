Philips : la Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune
Publié le 01/10/2025 à 12:40
L'opération concerne principalement le secteur de la médecine sportive.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.