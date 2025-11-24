Royal Philips annonce le lancement de Philips Image Management 15, nouvelle version de sa solution d'imagerie médicale Vue PACS. Ce système intègre un visualiseur diagnostique web sans installation locale, offrant la puissance d'une station de travail complète via un simple navigateur. L'interface repensée combine rapidité, mobilité et outils cliniques avancés pour améliorer la productivité et réduire la complexité informatique des hôpitaux. Selon Pieter Hoste, chef du service d'imagerie médicale à l'hôpital AZ West en Belgique, le nouveau visualiseur "charge les examens rapidement et fonctionne de manière fluide, même avec de gros volumes de données".

Basée sur le cloud Philips HealthSuite (hébergé par Amazon Web Services), la solution peut aussi être déployée sur site et fonctionne en mode SaaS, facilitant la collaboration et la gestion à distance.

Actuellement disponible aux États-Unis, elle sera déployée dans d'autres régions en 2026, précise Philips.