Koninklijke Philips N.V. est l'une des principales sociétés de technologies de santé visant à améliorer la santé des personnes et à obtenir toujours de meilleurs résultats sur l'ensemble du secteur de la santé, qu'il s'agisse de services favorisant un mode de vie sain ou de prévention, diagnostic, traitement et soin à domicile. Le groupe jouit de technologies de pointe, d'une expérience clinique poussée et d'une connaissance approfondie des consommateurs, ce qui lui permet de développer des solutions intégrées. Koninklijke Philips N.V. est leader en matière d'imagerie diagnostique, de thérapie guidée par l'image, de suivi des patients, d'informatique de la santé, de santé des consommateurs et de soins à domicile.