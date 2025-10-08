Philips les 5000 installations du système d'imagerie chirurgicale Zenition

Philips annonce la 5000? installation de son système mobile d'imagerie chirurgicale Zenition à l'hôpital régional de Kolín, en République tchèque.



Lancée en 2019, cette plateforme est désormais utilisée dans plus de 170 pays et contribue à plus de 15 millions d'interventions chaque année. Conçue pour améliorer l'efficacité et la qualité des procédures guidées par l'image, Zenition reprend plusieurs innovations issues du système Azurion, telles que la fonction Position Memory et le logiciel BodySmart, réduisant de 45% les repositionnements de bras en C.



Cet événement coïncide avec le 70? anniversaire du premier bras en C mobile lancé par Philips en 1955. Selon Mark Stoffels, directeur général d'Image-Guided Therapy Systems, cette étape illustre 'la confiance des cliniciens dans nos solutions et notre engagement à rendre les soins chirurgicaux plus sûrs et efficaces dans le monde entier'.