Philips : plus de 150 millions de dollars investis aux USA

Philips a annoncé jeudi soir avoir l'intention d'investir plus de 150 millions de dollars aux Etats-Unis afin d'y renforcer ses activités de recherche et de développement (R&D) et de production dans les équipements de santé alimentés par l'IA.



Le groupe néerlandais explique qu'il compte, entre autres, agrandir son usine de Reedsville (Pennsylvania), qui fabrique des systèmes d'échographie par IA destinés aux hôpitaux américains.



Le projet prévoit l'ajout de plus de 2200 m2 d'ateliers de production ainsi que la construction d'un espace de stockage supplémentaire de quelques 3700 m2, ce qui devrait permettre la création de 120 emplois manufacturiers.



A Plymouth (Minnesota) où Philips fabrique ses systèmes de thérapie guidée par l'image, l'entreprise compte établir un nouveau centre de formation dédié aux dispositifs médicaux ('medtech') qui devrait être à l'origine de la création de plus de 150 postes.



La société, qui emploie près de 17.000 personnes aux Etats-Unis à travers 40 sites, souligne aujourd'hui fournir autour de 90% des hôpitaux américains avec ses technologies médicales.



L'enveloppe de 150 millions de dollars officialisée hier doit venir s'ajouter au budget de 900 millions de dollars que le groupe consacre chaque année à ses opérations de R&D dans le pays.



Cette annonce intervient alors que beaucoup de sociétés étrangères cherchent à renforcer leur tissu industriel sur le sol américain en raison de la forte augmentation des droits de douane imposés aux entreprises non-domestiques, notamment dans le secteur de la santé.