Philips présente de nouvelles solutions en oncologie au congrès ASTRO











Philips annonce qu'à l'occasion du congrès ASTRO 2025 (qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre à San Francisco), il dévoilera ses nouvelles plateformes Rembra RT et Areta RT pour la simulation scanner en radiothérapie, ainsi qu'un système IRM sans hélium (BlueSeal RT).



Ces innovations visent à améliorer la précision des plans de traitement, à réduire les délais et à optimiser l'expérience patient, assure le constructeur.



Dans le détail, les scanners Rembra RT et Areta RT offrent une reconstruction d'images ultrarapide (jusqu'à 106 images/seconde), une imagerie 4D de cycle respiratoire complet et une interface tactile simplifiée. Ils incluent une garantie 'Tube for Life' et un design conçu pour 20 ans de service, apportant fiabilité et maîtrise des coûts, assure Philips.



Par ailleurs, l'outil BlueSeal RT doit faciliter des protocoles IRM dédiés à la radiothérapie, avec des examens réalisés en 10 minutes.



Selon Ioannis Panagiotelis, responsable de l'activité IRM, ces solutions permettent aux équipes de radiothérapie de planifier et simuler les traitements 'avec plus de rapidité, de précision et de confiance, tout en améliorant l'expérience patient'.



















