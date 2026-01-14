Philips s'allie au français MediReport dans l'imagerie cardiovasculaire via l'IA

L'éditeur de logiciels français MediReport a annoncé mercredi la signature d'un partenariat stratégique avec le géant néerlandais des équipements de santé Philips visant à proposer un écosystème cardiovasculaire intégré enrichi par l'IA, allant de l'acquisition des images à la génération automatisée des rapports de procédure

Les deux groupes expliquent avoir décidé d'unir leurs forces afin de mettre en place une offre commune, destinée aux hôpitaux et aux cliniques de cardiologie, capable non seulement d'éliminer les "silos" mais aussi de connecter imagerie, données cliniques et rapports de procédure au sein d'un "workflow" entièrement intégré et fluide.



Dans le détail, les deux partenaires prévoient de combiner Philips Ultrasound Workspace, la suite d'IA de Philips dédiée à la revue et à l'analyse des images cardiovasculaires, avec CardioReport 360, le système d'information cardiovasculaire (CVIS) en mode "cloud" développé par MediReport, un dispositif qui permet notamment de générer des rapports de procédure.



Dans leur communiqué, Philips et MediReport disent ainsi vouloir simplifier la gestion des laboratoires d'échographie, réduire les risques d'erreurs et accélérer les décisions médicales, tout en offrant une plateforme "moderne et évolutive" aux départements de cardiologie.



Cette initiative intervient sur fond de hausse continue des pathologies cardiovasculaires et de tensions sur les capacités hospitalières en France puisqu'en 2022, les maladies cardio-neuro-vasculaires ont entraîné quelque 1,2 million d'hospitalisations dans l'Hexagone ainsi que 140 000 décès chez les adultes, soit plus d'un décès sur cinq.



Créé "par des cardiologues pour des cardiologues" il y a plus de 30 ans, MediReport compte aujourd'hui plus de 300 hôpitaux parmi ses clients.