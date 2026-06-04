Philips s'engage dans une alliance stratégique avec WellSpan Health

Philips annonce la signature d'une alliance stratégique de sept ans avec WellSpan Health, principal réseau de santé du centre de la Pennsylvanie et du nord du Maryland, établissant une nouvelle collaboration en matière de recherche et d'innovation afin de proposer aux patients de la région de nouveaux produits et plateformes technologiques de pointe en imagerie et en diagnostic.

"Cette alliance vient enrichir l'écosystème d'innovation en pleine expansion de WellSpan et positionne le réseau comme un chef de file national dans l'application de l'intelligence artificielle et des technologies de la santé", ajoute le groupe néerlandais de technologies médicales.



Cette collaboration comprend un accord de recherche et une stratégie d'innovation conjointe visant à examiner comment l'IA et les outils numériques améliorent le débit, réduisent les coûts et renforcent l'efficacité des flux de travail, contribuant ainsi à l'engagement de WellSpan de récupérer plus d'un demi-million d'heures de travail par an.



Par ailleurs, le volet innovation de ce partenariat permettra à WellSpan, en collaboration avec Philips Research, de co-développer de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités afin d'optimiser la prestation de soins. Ces travaux s'appuieront sur le portefeuille de R&D de Philips, WellSpan jouant à la fois le rôle de laboratoire et de co-créateur.



Enfin, un accord commercial à long terme désigne Philips comme fournisseur privilégié de WellSpan pour l'ensemble des modalités d'imagerie concernées (tomodensitométrie, IRM, radiographie numérique, échographie et thérapie guidée par l'image), pour les 12 hôpitaux de WellSpan, ainsi que ses centres d'imagerie diagnostique et ses centres de chirurgie ambulatoire.