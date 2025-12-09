Les grandes usines à IA ne sont plus des métaphores marketing. On parle désormais de data centers à 100 000 GPU et plus, interconnectés en grappes serrées où chaque milliseconde perdue se paie en milliards de paramètres mal entraînés. Or, le goulot d'étranglement n'est plus seulement le calcul, mais la circulation de l'information. Le cuivre, qui a porté l'internet des vingt dernières années, arrive tout simplement au bout de ce que la physique lui permet de faire à coût raisonnable.

Quand les câbles en cuivre touchent le mur

À très haut débit, les lignes électriques subissent des pertes résistives, l'effet de peau, un besoin croissant en égalisation et en répéteurs. Tenir 100 à 400 Gb/s sur quelques mètres devient énergétiquement coûteux, alors même que la demande par lien se dirige vers le térabit. La photonique (science du photon), c’est-à-dire l’utilisation de la lumière dans des circuits et composants optiques, apporte une réponse directe à cette impasse : plus de bande passante, beaucoup moins d’énergie par bit (comme expliqué ici), et une densité de connexions qu’aucune architecture purement électronique ne peut égaler.

Les travaux sur la photonique sur silicium montrent qu’on intègre désormais lasers, modulateurs et photodiodes dans des procédés compatibles CMOS, avec un objectif explicite : diviser par un ordre de grandeur l’énergie consommée par les réseaux de data centers, tout en multipliant la capacité des liens. Des démonstrations académiques affichent déjà plus d'1 Tb/s par fibre, et plus de 2 Tb/s de bande passante par millimètre de shoreline de puce. La trajectoire est claire : pour passer des data centers d’aujourd’hui aux AI factories de demain, il faut basculer massivement vers l’optique.

La révolution photonique se joue à trois niveaux

D'abord au plus près du calcul, à l’intérieur du serveur et du rack, avec la photonique intégrée et les co-packaged optics. Au lieu d’un ASIC de switch relié par 64 lignes électriques à des modules optiques en façade, on colle littéralement une matrice photonique à côté de la puce de switch. Les signaux électriques parcourent quelques millimètres seulement avant d’être convertis en lumière. Résultat : moins de pertes, plus de fibres, des châssis qui montent en capacité sans explosion de la consommation et de la chaleur.

Ensuite entre racks, à l’intérieur du data center, où la photonique bascule des liens IMDD traditionnels (PAM4) vers des liens cohérents, avec des formats de modulation plus denses (QPSK, 16QAM) et du WDM serré. Un lien cohérent améliore la sensibilité d’une bonne dizaine de décibels, ce qui permet soit de parcourir plus de distance, soit de réduire la puissance optique émise. Pour les opérateurs cloud, c’est un double dividende : capex optimisé, opex énergétique réduit.

Enfin entre data centers, sur les interconnexions DCI, la photonique atteint déjà des dizaines de térabits par fibre, et la feuille de route s’étire encore. Les optiques cohérentes enfichables 400G-800G remplacent des transpondeurs discrets coûteux, simplifient l’exploitation et rendent possible des architectures de réseaux long-courrier et sous-marins toujours plus denses.

La photonique ne fais pas que remplacer des câbles par de la fibre, elle modifie la topologie des réseaux de data centers (co-packaged optics, switches optiques, architectures reconfigurables) et devient un levier central de valeur, à la fois en capex (moins d’équipements pour plus de capacité) et en opex (moins d’énergie, moins de refroidissement).

