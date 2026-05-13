On connaissait les "7 magnifiques", il y aura désormais les "7 mégatendances". Dans une note publiée ce matin, Pictet AM met en avant une série de thèmes appelés à soutenir la croissance mondiale en 2026 ainsi que les investissements de long terme.

Dans son rapport "Ahead 2026", le gestionnaire dévoile sept grandes tendances susceptibles de façonner les marchés dans les années à venir. "Chez Pictet, nous avons pour approche de faire abstraction des fluctuations à court terme pour nous concentrer sur les tendances qui créent des opportunités d'investissement à long terme", souligne Steve Freedman, responsable de la recherche et du développement durable.



La santé à l'ère de la longévité : alors que les baby-boomers les plus âgés s'approchent des 80 ans, Pictet estime que la santé préventive devrait devenir une priorité pour tous, y compris pour les Etats et les entreprises du secteur de la santé. "Cette évolution encouragera le recours à l'analyse des données et à l'intelligence artificielle (IA) pour prédire la vulnérabilité", estime le gérant.



L'IA au service de la productivité : Pictet indique que le recours à l'IA agentique devrait doper la productivité. Ces nouveaux "travailleurs numériques" pourraient ainsi transformer de nombreux secteurs. Un phénomène qui a notamment largement disrupté le secteur des logiciels récemment. "Les assistants de code IA ont par exemple permis aux développeurs de logiciels d'entreprise d'augmenter leur productivité de 20 à 40%", souligne Pictet.



L'essor de la robotique : L'IA générative a transformé les modalités des interactions entre les robots et leur entourage. Dernier exemple en date, l'essor des véhicules autonomes et autres robotaxis. Par ailleurs, environ 619 000 robots industriels devraient être déployés dans le monde en 2026, indique le rapport. Voici une liste thématique sur la robotique.



L'alimentation saine se renforce dans un mouvement général de retour vers le bio et les circuits courts. Les réglementations vont dans le sens d'un durcissement et les médicaments anti-obésité ont aussi modifié les comportements d'achat alimentaire, assure Pictet.



La résilience face au changement climatique : selon Pictet, face à la hausse des phénomènes météorologiques extrêmes, les investissements dans des infrastructures résilientes se multiplient : stations de pompage des eaux pluviales, modernisation des bâtiments, systèmes d'alerte...



Le stockage de l'énergie : l'essor des énergies renouvelables à travers le monde pose la question du stockage de ces électrons produits de manière intermittente. La recherche permet de travailler sur la durée de recharge des batteries lithium-ion et sur les solutions de stockage à base d'hydrogène.



La sécurité des interactions-hommes-machines : La ruée vers l'IA et le partage des données personnelles augmentent le risque de piratage. Avec un piratage informatique recensé toutes les 39 secondes, les dépenses mondiales en cybersécurité devraient augmenter de près de 14% par an.