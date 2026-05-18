Le boom de la construction en Inde laisse présager une trajectoire de croissance simple en apparence. Les infrastructures se développent, les ventes de logements repartent et l'activité du secteur s'accélère. Pourtant, pour le fabricant d'adhésifs Pidilite, la question demeure : cette demande peut-elle se traduire par des profits stables alors que les coûts refusent de s'assagir ?

À mesure que les dépenses d'infrastructure augmentent et que la demande immobilière se redresse, des entreprises comme Pidilite se retrouvent idéalement positionnées, au carrefour de la consommation courante et de la croissance industrielle à grande échelle. Sur le papier, la configuration semble parfaite. Mais en y regardant de plus près, le tableau se complique.

Le contexte macroéconomique est réellement porteur. Le marché indien de la construction devrait atteindre environ 790 milliards de dollars d'ici 2026, avec une croissance annuelle potentielle de près de 7 % jusqu'en 2031, portée par les dépenses d'investissement publiques et l'urbanisation. Parallèlement, le marché des adhésifs et des produits d'étanchéité est estimé à 3,7 milliards de dollars en 2026, progressant d'environ 6,5 % par an, selon le cabinet d'analystes Mordor Intelligence.

Pidilite a bien géré cette phase jusqu'ici. Le groupe s'est concentré sur les produits à haute valeur ajoutée, s'est appuyé sur la force de ses marques et a maintenu un effort d'innovation pour devancer la concurrence. L'entreprise pénètre également plus profondément les marchés ruraux, renforce son réseau de distribution et noue des partenariats avec des plateformes telles que JSW One/Buildnext (une plateforme B2B numérique), ce qui lui permet de toucher plus directement les entrepreneurs et les constructeurs via les canaux digitaux. Ces initiatives renforcent sa pertinence à long terme, mais complexifient l'exécution opérationnelle.

C'est ici que les tensions apparaissent. La demande croît plus vite que les marges ne peuvent suivre. Pidilite subit toujours des variations de 40 % à 50 % du coût de ses matières premières, notamment le monomère d'acétate de vinyle (VAM). Cela impose des hausses de prix régulières, qui comportent toujours le risque de freiner la demande. Si l'on ajoute l'affaiblissement des exportations et l'incertitude géopolitique croissante, la visibilité sur les coûts devient encore plus opaque.

Une croissance sous tension

Les investisseurs doivent saluer la solidité des chiffres globaux tout en restant vigilants. Pidilite a réalisé un exercice 2026 robuste, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11 % sur un an à 145,5 milliards d'INR, contre 131 milliards d'INR en 2025. Cette performance a été soutenue par une forte dynamique des volumes dans les produits chimiques de construction B2B domestiques et les segments de la réparation et de l'entretien. La demande a bien résisté, aidée par la reprise du logement et une activité de rénovation soutenue.

Le bénéfice net a progressé de 18 % pour atteindre 24,7 milliards d'INR, contre 20,9 milliards l'année précédente. En apparence, le résultat est impressionnant. Toutefois, une part importante de cette amélioration provient du levier opérationnel et de la baisse relative du coût des intrants, plutôt que d'un réel pouvoir de fixation des prix ('pricing power'). Si l'inflation des matières premières fait son retour, comme c'est souvent le cas dans ce secteur, les gains de marge pourraient s'effacer tout aussi rapidement.

Derrière cette expansion tirée par les volumes, les interrogations sur la capacité à imposer ses prix, la volatilité des intrants et la résilience de la demande externe s'accumulent discrètement.

Une valorisation 'premium' remise en cause

À 1'467 INR, le titre affiche un repli de 5 % sur un an et se situe sous son plus haut de 52 semaines de 1'574,9 INR. L'écart est subtil, mais suffisant pour suggérer que le marché commence à tempérer ses attentes. Avec une capitalisation boursière d'environ 1'500 milliards d'INR (15,6 milliards de dollars), il s'agit d'un recalibrage mesuré.

L'action se négocie désormais à environ 53,5 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2027, bien en dessous de sa moyenne sur trois ans de 70,7 fois. Cela témoigne d'un marché qui exige une croissance plus claire et constante avant d'accorder à nouveau des multiples de valorisation premium.

La confiance n'est cependant pas rompue. Sur les 16 analystes qui suivent la valeur, 14 maintiennent une recommandation à l'achat, avec un objectif de cours moyen de 1'618,6 INR, impliquant un potentiel de hausse d'environ 10,3 %.

En résumé, le sentiment reste positif mais les exigences augmentent. À moins que Pidilite ne parvienne à préserver ses marges et à justifier son statut de valeur premium, le titre pourrait continuer de progresser sur la base de l'espoir plutôt que sur une réévaluation fondamentale claire.

L'équilibre fragile de la rentabilité

La dominance des marques de Pidilite et l'étendue de son réseau de distribution lui permettent de capter la demande, mais le lient également étroitement aux conditions locales et à la volatilité des matières premières. Les marges restent vulnérables aux coûts des intrants corrélés au pétrole brut, et les nouvelles initiatives commerciales accroissent le risque d'exécution. L'entreprise doit impérativement maintenir son 'pricing power' et gérer ses coûts avec rigueur. Faute de quoi, la croissance pourrait se poursuivre, mais la rentabilité resterait irrégulière.

Pidilite bénéficie clairement de l'effort pluriannuel de l'Inde en faveur de la construction. Mais sans une maîtrise des marges dans un environnement de coûts volatils, la seule vigueur de la croissance pourrait ne pas suffire à convaincre durablement les investisseurs.