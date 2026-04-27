Pierre-André de Chalendar succédera à Michel de Rosen à la tête de Forvia
En marge de l'annonce d'un accord pour la cession de son activité Interieurs, Forvia indique que son conseil d'administration a l'intention de nommer Pierre-André de Chalendar pour succéder à Michel de Rosen comme président du conseil.
Forvia fait part de la démission de Michel de Rosen de son mandat d'administrateur, qui prendra effet à l'issue de l'AG annuelle, prévue le 4 juin, concomitamment à la cessation de ses fonctions de président du conseil d'administration.
Dans ces conditions, le conseil a décidé de proposer à l'AG annuelle la nomination de Pierre-André de Chalendar, censeur de Forvia depuis le 1er septembre 2025, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans.
Sous réserve de cette nomination, le conseil a aussi décidé de nommer Pierre-André de Chalendar membre du comité de gouvernance, des nominations et du développement durable, et pourra, à l'issue de l'AG, l'élire président du conseil.
Pierre-André de Chalendar cumule plus de 30 ans d'expérience, ayant occupé différents postes de direction, notamment au sein de Saint-Gobain, comme directeur général de 2007 à 2021, et président du conseil d'administration de 2010 à 2024.
Michel de Rosen est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 14 entreprises différentes. Il occupe le poste de président de Faurecia SE, de président non exécutif de DBV Technologies SA, de président de Pharnext SA et de président d'Eutelsat Broadband Services SAS. Il est également membre du conseil d'administration d'Ursinus College et d'Idorsia Ltd.
Dans le passé, il a été président non exécutif d'Eutelsat Communications SA, président d'Eutelsat SA et président d'Eutelsat, Inc. (États-Unis) (toutes deux filiales d'Eutelsat Communications SA), Président-directeur général de l'Inspection Générale des Finances, Président-directeur général de Pharmuka Laboratoires, Président-directeur général de Rhne-Poulenc Sant, Administrateur non exécutif indépendant d'ABB Ltd, Directeur de cabinet du gouvernement français, Président, Président et Directeur général de Shire ViroPharma, Inc, Président, Président et Directeur général de Rhone-Poulenc Rorer, Inc, Président, Président et Directeur général de SGD SAS, Directeur de Solvay France SA et Président de l'Association européenne des opérateurs de satellites.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle et d'un MBA de l'École nationale d'administration et d'un diplôme de premier cycle et d'un MBA de l'École des hautes études commerciales de Paris.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,2% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,4%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (17,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,3% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (13,9%) ;
- autres (3,7%).
A fin 2025, le groupe dispose de 246 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,2%), Europe (30,2%), Chine (19,8%), Asie (6,4%), Amériques (26%), Moyen-Orient et Afrique (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.