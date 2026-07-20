Pierre & Vacances conclut un accord en vue de son rachat par Mubadala Capital
Mubadala Capital a conclu un accord avec Pierre & Vacances en vue du lancement d'une OPA volontaire en numéraire sur l'ensemble des actions du groupe. L'opération, qui doit encore franchir plusieurs étapes réglementaires, permettrait au fonds de prendre le contrôle de l'exploitant de résidences de tourisme.
Dans ce cadre, Mubadala Capital a d'ores et déjà sécurisé des engagements d'apport de la part d'actionnaires représentant 80,13% du capital de Pierre & Vacances, lui assurant un large soutien à son projet.
Le conseil d'administration de Pierre & Vacances a accueilli favorablement l'offre à l'unanimité. Sous réserve de l'avis de l'expert indépendant, de la consultation des représentants du personnel et de son avis motivé conformément à la réglementation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), il considère que cette opération est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de l'ensemble de ses parties prenantes.
Le dépôt de l'OPA est attendu au plus tard au premier trimestre 2027. Sa réalisation demeure toutefois conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, à l'approbation par les actionnaires d'une distribution exceptionnelle de primes de 0,11 EUR par action ainsi qu'à l'obtention des dérogations requises dans le cadre des accords de financement en vigueur.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (93,8%) : gestion, à fin septembre 2025, d'un parc de 39 974 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (14 703 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 027) et Adagio (7 244) ;
- exploitation d'une plateforme de réservation en ligne de vacances et de séjours touristiques (4,1% ; maeva.com) : marques maeva.com, Campings maeva, maeva Home, La France du Nord au Sud, Vacansoleil et Parcel Tiny House ;
- développement immobilier (2%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,6%), Pays-Bas (18%), Allemagne (14,2%), Belgique (10,9%) et Espagne (6,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.