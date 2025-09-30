Pierre & Vacances-Center Parcs confirme sa prévision d'EBITDA ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'exercice 2025, revendiquant 'un bilan positif sur la saison estivale' malgré un 'contexte en demi-teinte pour l'ensemble du secteur'.
'Fort du succès du plan stratégique RéInvention, de performances robustes et d'une situation financière assainie', il vise un EBITDA ajusté de 185 MEUR en 2026, puis de 270 MEUR à horizon 2030, grâce notamment à la poursuite de la rationalisation des coûts.
Ces objectifs seraient aussi soutenus par la hausse de l'activité : le groupe table sur une croissance annuelle des revenus touristiques de 5,8% en moyenne sur 5 ans, en ligne avec les perspectives de marché, pour atteindre 2 490 MEUR en 2030.
Au-delà de la poursuite de RéInvention, Pierre & Vacances compte s'appuyer sur des leviers identifiés dans le cadre de la revue des options stratégique, revue qui 'a par ailleurs mis en évidence des opportunités additionnelles, y compris de croissance externe'.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (96,3%) : gestion, à fin septembre 2024, d'un parc de 49 349 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (16 337 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 304) et Adagio (14 708) ;
- développement immobilier (3,7%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (51,5%), Pays-Bas (17,7%), Allemagne (13,8%), Belgique (11,3%) et Espagne (5,7%).