Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs publie un chiffre d'affaires IFRS de 788,3 MEUR au premier semestre 2025/2026, en hausse de 3% par rapport à 765,1 MEUR un an plus tôt.
En données opérationnelles, jugées plus représentatives par le groupe (incluant les coentreprises en intégration proportionnelle et hors impact d'IFRS 16), le chiffre d'affaires économique atteint 816,8 MEUR, en progression de 1,8% sur un an.
L'activité touristique, principal moteur de croissance
Le chiffre d'affaires touristique s'élève à 805,8 MEUR, en hausse de 6%, porté à la fois par l'hébergement (+6,2% à 619,7 MEUR) et les autres activités touristiques (+5,4% à 186,1 MEUR). Cette dynamique reflète une amélioration conjointe des prix et des volumes, avec une hausse du nombre de nuits vendues de 4,4% et un prix moyen en progression de 1,7%.
Dans le détail, toutes les marques affichent une croissance de leur activité. Center Parcs enregistre une hausse de son chiffre d'affaires hébergement de 5,8%, soutenue par une augmentation des nuitées vendues (+4,2%) et des prix (+1,5%).
Pierre & Vacances progresse de 7,5%, bénéficiant notamment de solides performances en montagne et d'une bonne tenue des destinations mer. Adagio affiche une croissance de 5,8%, portée principalement par l'augmentation des volumes, avec un taux d'occupation en nette amélioration à 76,3%, soit +4,2 points sur un an.
À l'inverse, les activités non touristiques reculent fortement. Le chiffre d'affaires des activités "Autres" chute de 73,7% à 11 MEUR, en raison de la baisse des opérations immobilières, un retrait sans impact significatif sur l'EBITDA selon le groupe.
Trajectoire en ligne avec les attentes
"Sur ce premier semestre, le Groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques, illustrant la solidité et la résilience de son modèle dans un contexte international sous tension. Le choix stratégique du tourisme de proximité s'avère plus que jamais pertinent", a commenté Franck Gervais, Directeur Général.
Sur le plan des perspectives, le groupe anticipe une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires hébergement sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, soutenue par les réservations déjà enregistrées sur le second semestre, qui représentent près de 60% de l'objectif.
Cette trajectoire est annoncée en ligne avec les objectifs communiqués précédemment, malgré l'impact négatif attendu de la hausse de la TVA aux Pays-Bas et en Belgique, déjà intégrée dans les anticipations d'EBITDA.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (93,8%) : gestion, à fin septembre 2025, d'un parc de 39 974 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (14 703 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 027) et Adagio (7 244) ;
- exploitation d'une plateforme de réservation en ligne de vacances et de séjours touristiques (4,1% ; maeva.com) : marques maeva.com, Campings maeva, maeva Home, La France du Nord au Sud, Vacansoleil et Parcel Tiny House ;
- développement immobilier (2%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,6%), Pays-Bas (18%), Allemagne (14,2%), Belgique (10,9%) et Espagne (6,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.