Pierre & Vacances-Center Parcs bondit de 8% après l'annonce de ses résultats pour son exercice 2024-25, légèrement inférieurs aux attentes, mais recelant une bonne visibilité pour le 1er semestre 2025-26, selon Oddo BHF.
Le groupe de tourisme a réalisé un résultat net positif à 40,6 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté en hausse de 3,9% à 181 MEUR, mais manquant les 186 MEUR du consensus.
"Cette performance s'explique essentiellement par le dynamisme des activités touristiques (+69 MEUR de CA additionnel), et des économies générées par l'exécution rigoureuse du plan d'économie de coûts", pointe Oddo BHF.
Ce dernier souligne aussi un portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er semestre 2025-26 en hausse significative pour l'ensemble de ses marques et représentant plus des deux tiers de l'objectif budgété sur la période.
"Nous sommes confiants en la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique", ajoute l'analyste, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 2,2 euros sur le titre.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (96,3%) : gestion, à fin septembre 2024, d'un parc de 49 349 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (16 337 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 304) et Adagio (14 708) ;
- développement immobilier (3,7%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (51,5%), Pays-Bas (17,7%), Allemagne (13,8%), Belgique (11,3%) et Espagne (5,7%).
