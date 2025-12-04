Pierre & Vacances entouré après sa publication annuelle

Pierre & Vacances-Center Parcs bondit de 8% après l'annonce de ses résultats pour son exercice 2024-25, légèrement inférieurs aux attentes, mais recelant une bonne visibilité pour le 1er semestre 2025-26, selon Oddo BHF.



Le groupe de tourisme a réalisé un résultat net positif à 40,6 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté en hausse de 3,9% à 181 MEUR, mais manquant les 186 MEUR du consensus.



"Cette performance s'explique essentiellement par le dynamisme des activités touristiques (+69 MEUR de CA additionnel), et des économies générées par l'exécution rigoureuse du plan d'économie de coûts", pointe Oddo BHF.



Ce dernier souligne aussi un portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er semestre 2025-26 en hausse significative pour l'ensemble de ses marques et représentant plus des deux tiers de l'objectif budgété sur la période.



"Nous sommes confiants en la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique", ajoute l'analyste, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 2,2 euros sur le titre.