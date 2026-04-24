Pierre & Vacances gagne 1% après ses résultats, l'avis d'un analyste
Le groupe a publié un hier soir un chiffre d'affaires de de 816,8 MEUR au titre du premier semestre, en hausse de 1,8% y-o-y dont un CA Tourisme (98% du CA consolidé) en progression de 6% à 805,8 MEUR.
A la suite de cette publication, Oddo BHF confirme sa note "surperformance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 2,30 EUR.
Selon le courtier, la croissance du CA Tourisme témoigne de la résilience du modèle dans un environnement incertain, portée par la hausse des prix et des volumes. L'analyste ajoute par ailleurs que "la visibilité reste satisfaisante", avec des réservations couvrant près de 60% de l'objectif du 2e semestre, soutenant une croissance attendue du chiffre d'affaires hébergement sur l'exercice.
Le bureau d'études met aussi en avant plusieurs atouts structurels : positionnement sur le tourisme de proximité, parc rénové favorisant les taux d'occupation et capacité à absorber l'inflation via les prix.
Enfin, l'analyste estime que la valorisation demeure "attractive", avec une décote de plus de 30% par rapport à la moyenne historique.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (93,8%) : gestion, à fin septembre 2025, d'un parc de 39 974 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (14 703 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 027) et Adagio (7 244) ;
- exploitation d'une plateforme de réservation en ligne de vacances et de séjours touristiques (4,1% ; maeva.com) : marques maeva.com, Campings maeva, maeva Home, La France du Nord au Sud, Vacansoleil et Parcel Tiny House ;
- développement immobilier (2%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,6%), Pays-Bas (18%), Allemagne (14,2%), Belgique (10,9%) et Espagne (6,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.