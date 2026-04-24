Pierre & Vacances gagne 1% après ses résultats, l'avis d'un analyste

Le groupe a publié un hier soir un chiffre d'affaires de de 816,8 MEUR au titre du premier semestre, en hausse de 1,8% y-o-y dont un CA Tourisme (98% du CA consolidé) en progression de 6% à 805,8 MEUR.

A la suite de cette publication, Oddo BHF confirme sa note "surperformance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 2,30 EUR.



Selon le courtier, la croissance du CA Tourisme témoigne de la résilience du modèle dans un environnement incertain, portée par la hausse des prix et des volumes. L'analyste ajoute par ailleurs que "la visibilité reste satisfaisante", avec des réservations couvrant près de 60% de l'objectif du 2e semestre, soutenant une croissance attendue du chiffre d'affaires hébergement sur l'exercice.



Le bureau d'études met aussi en avant plusieurs atouts structurels : positionnement sur le tourisme de proximité, parc rénové favorisant les taux d'occupation et capacité à absorber l'inflation via les prix.



Enfin, l'analyste estime que la valorisation demeure "attractive", avec une décote de plus de 30% par rapport à la moyenne historique.