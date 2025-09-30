Pierre & Vacances : Oddo BHF rehausse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Pierre & Vacances-Center Parcs, avec un objectif de cours ajusté de 2,1 à 2,2 euros, après la présentation d'objectifs 2030 'crédibles dans l'attente de l'annonce des options stratégiques'.



Le bureau d'études rappelle que le groupe anticipe un CA tourisme en hausse de 5,8% en moyenne sur cinq ans, soutenue par un effet prix, volume et extension de l'offre, ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'ordre de 11% en 2030.



'Nous sommes confiants en la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique', juge l'analyste, soulignant qu'il dispose de plusieurs atouts, dont un positionnement unique orienté vers le tourisme de proximité.



Oddo BHF met aussi en avant un parc rénové, une capacité à gérer l'inflation, une situation de cash net et une valorisation qui reflète selon lui une décote de plus de 35% par rapport à la moyenne historique.