Tué par la pandémie, le spécialiste français de la location touristique, dont le gros de l'activité dépend toujours de sa filiale Center Parcs, s'est depuis bien remis sur pied.

C'est grâce à un refinancement d'urgence obtenu à des conditions préférentielles - qui permet désormais au groupe d'évoluer à partir d'une position de trésorerie nette - à un plan de restructuration mené au forceps, ainsi qu'à une bonne saison touristique, que Pierre & Vacances publiait hier des résultats annuels meilleurs qu'attendus.

Si le modèle et la performance économique de l'activité n'ont jamais fait rêver, et que le risque de comptes 'cosmétisés' atteint un degré élevé - pour la raison discutée plus bas - le groupe réussit tout de même à générer un cash-flow libre de 74 millions d'euros en 2025, contre 68 millions l'an dernier.

Ruinés par le covid, les actionnaires de Pierre & Vacances n'ont pas été les seuls à réaliser un mauvais placement. Accusé de flouer les propriétaires-bailleurs, le modèle de développement du groupe - qui tordait le bras de ses partenaires avec des baux prédateurs et des actifs totalement captifs et illiquides - fait depuis longtemps grincer des dents.

Ceci, couplé à une croissance négative une fois ajusté pour l'inflation jusqu'à tout récemment, avait toujours valu à Pierre & Vacances un multiple de valorisation très faible, de l'ordre de cinq fois l'EBITDA. L'hiver nucléaire du covid, au fond, n'était que le dernier clou dans le cercueil.

Remis sur pied grâce à un refinancement providentiel - car largement garanti par l'État - le groupe est désormais à vendre. Du moins le communiqué de presse qui accompagne les résultats annuels ne laisse-t-il guère entrevoir de doute sur les intentions des actionnaires qui l'ont repris en pleine déroute.

Les observateurs caustiques souhaiteront bonne chance au repreneur qui s'y risquera. Pierre & Vacances, après tout, n'a pas été en mesure de retourner du capital à ses actionnaires depuis maintenant treize ans.