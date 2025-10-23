Pierre & Vacances signe une 4e année de croissance consécutive

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires économique de Pierre & Vacances - Center Parcs s'élève à 1946 millions d'euros, en progression de 1,7% par rapport à l'an dernier. En normes IFRS, il ressort à 1866,6 millions d'euros, soit une hausse de 2,7%.



Dans le détail, les activités touristiques ont généré 1875 millions d'euros de revenus (+3,8%), portées à la fois par l'hébergement (+3,3%) et les autres activités touristiques (+5,3%). Maeva.com affiche la plus forte croissance (+11,1%) devant Adagio (+3,9%), Pierre & Vacances (+3,6%) et Center Parcs (+3,1%).

Malgré un environnement économique et politique difficile 'le Groupe clôture son exercice avec des performances en croissance pour la 4? année consécutive', souligne Franck Gervais, Directeur Général du groupe.



L'EBITDA ajusté attendu pour l'exercice est confirmé au-dessus de 180 millions d'euros, en amélioration par rapport aux 163 millions d'euros de l'année précédente (hors éléments non récurrents). Pour le 1er trimestre 2025/2026, les réservations sont en hausse sur l'ensemble des marques, tirées à la fois par une hausse des prix et des volumes, précise le communiqué du groupe.



Le groupe indique aborder 'avec confiance' son plan ambitieux de croissance rentable et de stratégie d'expansion à horizon 2030.