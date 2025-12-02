LVMH annonce la nomination de Pietro Beccari comme PDG du LVMH Fashion Group, à partir du 1er janvier 2026, succédant à Sidney Toledano qui a décidé de cesser ses fonctions opérationnelles après plus de 30 années aux côtés de Bernard Arnault.

Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu'il exerce actuellement de PDG de Louis Vuitton. Damien Bertrand, directeur général délégué de Louis Vuitton, deviendra membre du comité exécutif de LVMH le 1er janvier.

Pietro Beccari a rejoint LVMH en tant que directeur marketing et communication de Louis Vuitton, avant d'être promu PDG de Fendi en 2012 puis de Christian Dior Couture, en 2018. Il est PDG de Louis Vuitton depuis février 2023.