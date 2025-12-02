Sidney Toledano est un homme d'affaires qui a été à la tête de 36 entreprises différentes. Actuellement, il occupe le poste de président de Marc Jacobs Holdings LLC, président de Manufactures Dior SRL, président de Moynat Paris SAS, président d'IDMC manufacture SAS, vice-président et directeur général de Christian Dior SE, président de Christian Dior, Inc, Chairman of Fendi International BV et Chairman of Christian Dior Vietnam LLC (qui sont toutes des filiales de Christian Dior SE), Chairman at Loewe SA, Chairman for Celine SA, Chairman of Emilio Pucci SRL, Executive Chairman & Chief Executive Officer for LVMH Fashion Group SA, Chairman of Givenchy SA, Chairman for John Galliano SA, Chairman at Christian Dior Italia Srl, Chairman for Les Jardins d'Avron, Chairman at CDCH SA, Chairman for Christian Dior Commercial Shanghai Co. Ltd, Chairman de Christian Dior S. de RL de CV, Chairman de Jean Patou SA, Chairman de Marc Jacobs International LLC, Chairman de Kenzo SA, Chief Executive Officer de Emilio Pucci International BV et Managing Director & Director de Christian Dior Belgique SA. Il est également président de Christian Dior Couture Maroc et gérant de Christian Dior Couture CZ sro et siège au conseil d'administration de 19 autres sociétés. Sidney Toledano a précédemment occupé les fonctions de président de FNLB BV, membre du conseil de direction de MHS SAS, président-directeur général de Christian Dior Couture SA, président de Christian Dior UK Ltd, Président de Fendi France SAS, Président & Directeur Général de Mardi SpA, Président de Lucilla SRL, Président de Fendi International SA, Président de Bopel Srl, Président de Calto SRL, Président de Les Jardins d'Avron LLC, Président de Christian Dior Couture Ukraine Sarl, Directeur Général de Christian Dior GmbH et Secrétaire de Kickers SARL.