LVMH annonce la nomination de Pietro Beccari comme PDG du LVMH Fashion Group, à partir du 1er janvier 2026, succédant à Sidney Toledano qui a décidé de cesser ses fonctions opérationnelles après plus de 30 années aux côtés de Bernard Arnault.
Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu'il exerce actuellement de PDG de Louis Vuitton. Damien Bertrand, directeur général délégué de Louis Vuitton, deviendra membre du comité exécutif de LVMH le 1er janvier.
Pietro Beccari a rejoint LVMH en tant que directeur marketing et communication de Louis Vuitton, avant d'être promu PDG de Fendi en 2012 puis de Christian Dior Couture, en 2018. Il est PDG de Louis Vuitton depuis février 2023.
Sidney Toledano est un homme d'affaires qui a été à la tête de 36 entreprises différentes. Actuellement, il occupe le poste de président de Marc Jacobs Holdings LLC, président de Manufactures Dior SRL, président de Moynat Paris SAS, président d'IDMC manufacture SAS, vice-président et directeur général de Christian Dior SE, président de Christian Dior, Inc, Chairman of Fendi International BV et Chairman of Christian Dior Vietnam LLC (qui sont toutes des filiales de Christian Dior SE), Chairman at Loewe SA, Chairman for Celine SA, Chairman of Emilio Pucci SRL, Executive Chairman & Chief Executive Officer for LVMH Fashion Group SA, Chairman of Givenchy SA, Chairman for John Galliano SA, Chairman at Christian Dior Italia Srl, Chairman for Les Jardins d'Avron, Chairman at CDCH SA, Chairman for Christian Dior Commercial Shanghai Co. Ltd, Chairman de Christian Dior S. de RL de CV, Chairman de Jean Patou SA, Chairman de Marc Jacobs International LLC, Chairman de Kenzo SA, Chief Executive Officer de Emilio Pucci International BV et Managing Director & Director de Christian Dior Belgique SA. Il est également président de Christian Dior Couture Maroc et gérant de Christian Dior Couture CZ sro et siège au conseil d'administration de 19 autres sociétés.
Sidney Toledano a précédemment occupé les fonctions de président de FNLB BV, membre du conseil de direction de MHS SAS, président-directeur général de Christian Dior Couture SA, président de Christian Dior UK Ltd, Président de Fendi France SAS, Président & Directeur Général de Mardi SpA, Président de Lucilla SRL, Président de Fendi International SA, Président de Bopel Srl, Président de Calto SRL, Président de Les Jardins d'Avron LLC, Président de Christian Dior Couture Ukraine Sarl, Directeur Général de Christian Dior GmbH et Secrétaire de Kickers SARL.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.