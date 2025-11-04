L’action Pinterest a chuté de 18% mardi après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes en matière de bénéfice par action et des prévisions jugées prudentes pour la fin de l’année. Le groupe a annoncé un bénéfice ajusté de 38 cents par action au troisième trimestre, contre 42 cents attendus par les analystes. Le chiffre d’affaires est ressorti à 1,05 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, en hausse de 17% sur un an. Le bénéfice net a bondi à 92,1 millions de dollars, contre 30,6 millions un an plus tôt.
Pour le quatrième trimestre, Pinterest prévoit des revenus compris entre 1,31 et 1,34 milliard de dollars. Le point médian de cette fourchette (1,325 milliard) est légèrement inférieur aux attentes de Wall Street, qui s’élevaient à 1,34 milliard. L’entreprise a également enregistré un EBITDA ajusté de 306 millions de dollars, supérieur aux 295 millions anticipés. Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord a atteint 786 millions, sous les 799 millions projetés, tandis que le revenu moyen par utilisateur global s’est établi à 1,78 dollar, en léger retrait par rapport aux 1,79 dollars attendus.
Pinterest a toutefois dépassé les prévisions concernant sa base d’utilisateurs, atteignant 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre 590 millions attendus. Son PDG, Bill Ready, a mis en avant les progrès réalisés grâce aux investissements dans l’IA et l’innovation produit, affirmant que la plateforme s’est transformée en assistant d’achat visuel alimenté par l’IA. Ce recul en Bourse intervient alors que d’autres géants technologiques comme Meta, Alphabet et Amazon ont récemment publié des résultats solides, portés par des ventes publicitaires en forte croissance.
Pinterest, Inc. (Pinterest) propose une plateforme de recherche et de découverte visuelle. Le principal service de la société, Pinterest, est accessible via son application mobile ou le Web. Les gens utilisent Pinterest pour trouver des idées. En parcourant le contenu de Pinterest, les épingles, ils affinent leurs goûts et trouvent l'idée. Les utilisateurs interagissent avec la plateforme dans des voyages à plusieurs sessions pour trouver l'inspiration, créer leur dernier look, planifier leur prochain projet et faire des achats auprès des marques. Pinterest compte environ 553 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le contenu de Pinterest provient de diverses sources, notamment de détaillants, de marques, de créateurs, d'éditeurs et d'utilisateurs. Il acquiert ce contenu par le biais de diverses méthodes, notamment le téléchargement de catalogues de produits, la publication directe et la curation par les utilisateurs. Les formats de contenu comprennent des images qui permettent à l'utilisateur de cliquer sur une idée pour en savoir plus, des vidéos qui présentent les étapes d'une idée et des produits que les marques et les commerçants téléchargent à partir de catalogues.
