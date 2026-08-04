Pinterest prévoit un ralentissement de sa croissance sur fond de concurrence publicitaire accrue
Pinterest a publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, mais anticipe une croissance plus modérée de son chiffre d'affaires au trimestre en cours. Le groupe fait face à une concurrence renforcée dans la publicité numérique, malgré ses investissements dans l'intelligence artificielle.
Pinterest prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,19 et 1,21 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une progression de 13% à 15% sur un an, contre une croissance de 18% au trimestre précédent. Cette perspective a déçu les investisseurs et entraîne une baisse d'environ 9% de l'action après la clôture de Wall Street. Le consensus des analystes se situait à 1,20 milliard de dollars.
Au deuxième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars, au-dessus des attentes du marché. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 11% sur un an, à 640 millions, tandis que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a progressé de 7%, à 1,86 dollar. Le directeur général Bill Ready a souligné que l'intelligence artificielle constituait un moteur essentiel de la croissance et du développement des activités de Pinterest.
Pour renforcer son attractivité auprès des annonceurs, Pinterest poursuit le déploiement de Performance+, sa plateforme publicitaire alimentée par l'intelligence artificielle. Le groupe doit toutefois composer avec une concurrence de plus en plus vive de Meta, Reddit et OpenAI, qui développent également des outils d'automatisation publicitaire. Google a aussi renforcé son offre en intégrant des fonctionnalités de découverte visuelle basées sur l'IA à Google Images.
Pinterest cherche également à élargir son marché publicitaire au-delà des réseaux sociaux. L'acquisition de tvScientific, finalisée plus tôt cette année, doit permettre aux annonceurs de diffuser leurs campagnes sur la télévision connectée et d'accéder à de nouveaux budgets marketing. Cette stratégie vise à soutenir la croissance du groupe dans un environnement où la concurrence pour les dépenses publicitaires s'intensifie.
Pinterest, Inc. (Pinterest) propose une plateforme de recherche et de découverte visuelle. Le principal service de la société, Pinterest, est accessible via son application mobile ou le Web. Les gens utilisent Pinterest pour trouver des idées. En parcourant le contenu de Pinterest, les épingles, ils affinent leurs goûts et trouvent l'idée. Les utilisateurs interagissent avec la plateforme dans des voyages à plusieurs sessions pour trouver l'inspiration, créer leur dernier look, planifier leur prochain projet et faire des achats auprès des marques. Pinterest compte environ 553 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le contenu de Pinterest provient de diverses sources, notamment de détaillants, de marques, de créateurs, d'éditeurs et d'utilisateurs. Il acquiert ce contenu par le biais de diverses méthodes, notamment le téléchargement de catalogues de produits, la publication directe et la curation par les utilisateurs. Les formats de contenu comprennent des images qui permettent à l'utilisateur de cliquer sur une idée pour en savoir plus, des vidéos qui présentent les étapes d'une idée et des produits que les marques et les commerçants téléchargent à partir de catalogues.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.