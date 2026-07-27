Les analystes estiment que les robotaxis électriques, les fusées réutilisables et les robots humanoïdes sont l'avenir, mais pour construire de telles machines, une intégration verticale est nécessaire car les chaîne d'approvisionnement requises n'existent pas. Même lorsqu'il possible de trouver des fournisseurs fiables, ces derniers sont souvent affectés par la géopolitique.
Par conséquent, Piper Sandler privilégie les entreprises autonomes qui conçoivent des machines de nouvelle génération en s'appuyant sur leur expertise interne.
Focus sur Rivian
En ce qui concerne Rivian, une fabricant de véhicules électriques, la recommandation est donc passée de neutre à achat, avec une cible de cours relevée de 18 à 20 USD. Pour se justifier, les analystes évoquent trois raisons. La société a relevé ses prévisions, en partie en raison de la cherté de l'essence et d'un regain d'intérêt pour les véhicules électriques. Piper Sandler cite également le fait que Rivian a réussi à éviter les problèmes avec le lancement du SUV R2, un nouveau produit qualifié de pivot. Enfin, la banque d'investissement indique que le risque de dilution se réduit avec une récente levée de fonds qui devrait financer la croissance tout en limitant le risque de dilution.
Un oeil sur Mobileye
Pour Mobileye, une société qui se consacre au développement et au déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite et aux technologies et solutions de conduite autonome, l'avis passe également de neutre à acheter, et la cible de cours de 10 à 12 USD.
Piper Sandler revient sur le lourd décrochage du titre jeudi dernier (-14,92%), lors de la publication des résultats semestriels, mais la forte baisse est attribuée à l'annonce du départ du fondateur de l'entreprise. Depuis, le titre a repris 7,76% vendredi.
Les analystes apprécient la décision de la société de déployer ses propres humanoïdes et robotaxis, plutôt que d'attendre que des constructeurs automobiles, lents à réagir, adoptent ses technologies de rupture. Enfin, ils estiment que le titre, qui est autour des 8 USD, se situe sur un "plancher raisonnable".
Rivian Automotive, Inc. est une entreprise spécialisée dans les technologies automobiles qui se consacre au développement et à la fabrication de véhicules électriques (VE) novateurs, ainsi qu’à la mise au point de technologies et de services intégrés verticalement. La plateforme R1 de la société comprend deux véhicules : le R1T, un pick-up à deux rangées pouvant accueillir cinq passagers, et le R1S, un véhicule utilitaire sport (SUV) à trois rangées pouvant accueillir sept passagers. Sur le marché commercial, la société propose une plateforme de véhicules utilitaires Rivian (RCV). Le véhicule de cette plateforme est l’Electric Delivery Van (EDV), conçu et développé par Rivian en collaboration avec Amazon. La société propose également FleetOS, sa plateforme d’abonnement propriétaire de gestion centralisée de flotte de bout en bout. Elle propose en outre une gamme de services, notamment la réparation et l’entretien de véhicules, le financement, l’assurance, les coentreprises, les abonnements logiciels et les accessoires automobiles, entre autres. Ses autres services comprennent notamment l’architecture électrique des véhicules et le développement de logiciels, ainsi que bien d’autres prestations.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.