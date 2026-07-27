Piper Sandler relève Rivian et Mobileye à l'achat

Dans une étude sur les modèles d'affaires "dopés" à l'IA, la banque d'investissement américaine est passée de neutre à achat sur les titres Rivian et Mobileye.

Les analystes estiment que les robotaxis électriques, les fusées réutilisables et les robots humanoïdes sont l'avenir, mais pour construire de telles machines, une intégration verticale est nécessaire car les chaîne d'approvisionnement requises n'existent pas. Même lorsqu'il possible de trouver des fournisseurs fiables, ces derniers sont souvent affectés par la géopolitique.



Par conséquent, Piper Sandler privilégie les entreprises autonomes qui conçoivent des machines de nouvelle génération en s'appuyant sur leur expertise interne.



Focus sur Rivian



En ce qui concerne Rivian, une fabricant de véhicules électriques, la recommandation est donc passée de neutre à achat, avec une cible de cours relevée de 18 à 20 USD. Pour se justifier, les analystes évoquent trois raisons. La société a relevé ses prévisions, en partie en raison de la cherté de l'essence et d'un regain d'intérêt pour les véhicules électriques. Piper Sandler cite également le fait que Rivian a réussi à éviter les problèmes avec le lancement du SUV R2, un nouveau produit qualifié de pivot. Enfin, la banque d'investissement indique que le risque de dilution se réduit avec une récente levée de fonds qui devrait financer la croissance tout en limitant le risque de dilution.



Un oeil sur Mobileye



Pour Mobileye, une société qui se consacre au développement et au déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite et aux technologies et solutions de conduite autonome, l'avis passe également de neutre à acheter, et la cible de cours de 10 à 12 USD.



Piper Sandler revient sur le lourd décrochage du titre jeudi dernier (-14,92%), lors de la publication des résultats semestriels, mais la forte baisse est attribuée à l'annonce du départ du fondateur de l'entreprise. Depuis, le titre a repris 7,76% vendredi.



Les analystes apprécient la décision de la société de déployer ses propres humanoïdes et robotaxis, plutôt que d'attendre que des constructeurs automobiles, lents à réagir, adoptent ses technologies de rupture. Enfin, ils estiment que le titre, qui est autour des 8 USD, se situe sur un "plancher raisonnable".