Pirelli, sans maîtrise de ses actionnaires, la puissance n'est rien

Selon Bloomberg, Pirelli serait en discussions avec son principal actionnaire, le Chinois Sinochem, afin de réduire la participation de ce dernier au capital de Pirelli à environ 10%, contre 34% actuellement. Si tel était le cas, le géant chinois de la chimie deviendrait un investisseur passif au sein du pneumaticien italien et son influence serait considérablement réduite.

Toujours selon l'agence de presse américaine, l'autre option serait une vente totale de la participation.



Quelle que soit l'option choisie, elle serait vue d'un bon oeil du côté du gouvernement italien qui avait activé en 2023 son décret " Golden Power " permettant à l'Etat d'intervenir dans la gestion des entreprises jugées stratégiques pour protéger l'intérêt national. Ce " Golden Power " réservait le choix du directeur général exclusivement aux actionnaires italiens de Pirelli et permettait la création d'un droit de veto, toujours pour les actionnaires transalpins, sur les choix importants de l'entreprise (ventes d'actifs, fusions, transferts de brevets...).



L'autre intérêt de ces mesures de protection était de permettre la mise en place de barrières physiques et juridiques autour de l'innovation. Pirelli a notamment créé une unité spéciale dédiée à la technologie des capteurs baptisée Cyber Tyre, isolée de l'influence de Sinochem.



Les pneus intelligents développés par Pirelli sont composés de nombreux capteurs capables de collecter des données en temps réel sur l'état de la route, la performance du véhicule et sa localisation. Les dirigeants italiens ne souhaitent pas que le gouvernement chinois accède à toutes ces données via Sinochem.



De son côté, Bloomberg ajoute que Pirelli cherche à protéger ses activités outre-Atlantique, qui représentent plus de 20% de ses ventes, alors que Washington s'apprête à appliquer des règles restreignant le matériel et les logiciels des véhicules connectés liés à la Chine. En cas d'influence moindre de Sinochem, Pirelli pourrait échapper à ces restrictions et conserver sa part de marché aux Etats-Unis.