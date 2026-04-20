Quand les indicateurs économiques traditionnels deviennent illisibles, certains investisseurs cherchent des signaux ailleurs. Satellites, cartons d'emballage… ou ventes de pizzas et de sous-vêtements : ces indicateurs alternatifs oscillent entre analyse fine et folklore de marché. Tous ne se valent pas.

Les indicateurs alternatifs sérieux : quand la donnée prend le relais

Certains signaux non conventionnels reposent sur des données tangibles, parfois même plus réactives que les statistiques officielles.

Le carton, thermomètre discret de la consommation

Qu'il s'agisse des palettes de transport ou des conditionnements finaux, 75% à 80% des produits circulent sous emballage. Le secteur suit une règle simple : son activité est le miroir exact du volume de marchandises échangées. Si la consommation augmente, la production d'emballages s'accélère. Cette corrélation est telle qu'Alan Greenspan, ancien président de la Fed, s'appuyait sur les expéditions de carton ondulé pour évaluer, en temps réel, la santé économique du pays.

Et le signal s'est récemment détérioré : au second semestre 2025, plusieurs fermetures d'usines ont amputé la production américaine d'environ 9%. Quelques mois plus tard, le ralentissement économique s'est matérialisé. Les industriels avaient, eux, déjà intégré la baisse de la demande liée aux tensions commerciales et aux droits de douane.

Les satellites, une macroéconomie vue du ciel

Les images satellites sont devenues un outil d'analyse à part entière.

Le FMI a montré que l'intensité lumineuse nocturne est corrélée à la croissance du PIB : plus un territoire se développe, plus il s'illumine. A l'inverse, les zones en conflit s'assombrissent, comme l'illustrent les images de l'Ukraine avant et après guerre.

(Nasa Black Marble Nighttime 15/02/2021 (en haut) – 21/03/2026 (en bas) du territoire ukrainien)

A l'échelle micro, ces données permettent aussi d'anticiper les performances d'entreprises. Dès 2010, UBS analysait les parkings de Walmart pour estimer la fréquentation des magasins. D'autres acteurs, comme QuantCube, suivent aujourd'hui le trafic maritime ou la production agricole mondiale via satellite.

Ici, on est clairement dans de la data alternative structurée, exploitée par des professionnels.

Les indicateurs plus exotiques : entre intuition et storytelling

A côté de ces approches rigoureuses, d'autres indicateurs relèvent davantage de l'observation empirique — parfois pertinente, souvent discutable.

Le Skycraper index, symbole des excès

Popularisé en 1999, cet indicateur postule que la construction des plus hauts gratte-ciel coïncide avec la fin des cycles économiques. L'idée : les projets les plus ambitieux émergent au pic de l'euphorie. Historiquement, plusieurs records de hauteur ont précédé des crises. Mais la causalité reste fragile : on est davantage dans la coïncidence éclairante que dans un outil prédictif.

Sous-vêtements et rouge à lèvres : la psychologie des consommateurs

Autre curiosité popularisée par Greenspan : les ventes de sous-vêtements masculins. En période de tension économique, ces achats seraient reportés, signalant une dégradation du moral des ménages (et de l'hygiène ?).

(Comparaison entre l’indice de confiance de l’université de michigan et les données google trends de la catégorie “men’s underwear”)

A l'inverse, le fameux lipstick index suggère que les ventes de cosmétiques augmentent en période de crise, les consommatrices se rabattant sur des plaisirs accessibles. L'origine remonte à Leonard Lauder, fils d’Estée Lauder, qui a remarqué que lors de situations de tension financière, les ventes de rouge à lèvres ont tendance à augmenter. La cosmétique agirait comme un moyen de substitution abordable pour accéder au luxe. Même s'il est vivement critiqué par les économistes qui remettent en question la fiabilité de l’indice, il continue d’être défendu par certains professionnels du marketing.

Ces indicateurs disent quelque chose, mais surtout sur la psychologie, pas sur le cycle économique lui-même. Leur fiabilité reste limitée et très dépendante du contexte (le Covid, par exemple, a totalement invalidé le lipstick index).

Le Pizza Index, ou la géopolitique version livraison

Enfin, difficile de ne pas citer le Pizza Index. Théorisé dans les années 90, cet indice repose sur une observation simple : l'affluence dans les pizzerias situées à proximité du Pentagone. Une hausse des commandes signalerait une nuit de crise en préparation.

L'indice aurait fonctionné dernièrement, lors des frappes visant l'Iran.

Les données issues des satellites ou de la logistique relèvent d'une analyse avancée, de plus en plus utilisée par les professionnels. Les indicateurs plus “folkloriques” (pizza, slips, rouge à lèvres) sont intéressants… mais surtout comme illustrations comportementales. Ils ne remplacent pas les fondamentaux. Au mieux, ils apportent un éclairage complémentaire. Au pire, ils servent à raconter une bonne histoire a posteriori.