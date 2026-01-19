Pizzorno Environnement vers la cession de 30,64% à Paprec

La famille Pizzorno-Devalle étudie l'exercice de la première promesse d'achat prévue au pacte d'actionnaires signé en novembre 2021 avec Paprec. Si l'opération aboutit, la famille céderait 30,64% du capital de Pizzorno Environnement à Paprec au prix de 62,50 euros par action.

Paprec deviendrait alors actionnaire majoritaire avec 50,64% du capital et 50,02% des droits de vote. De son côté, la famille Pizzorno-Devalle conserverait un rôle d'actionnaire de référence, gardant 21,18% du capital et 30% des droits de vote, ce qui en ferait le deuxième actionnaire du groupe. La société souligne que la famille resterait "présente au coeur de ce nouveau projet".