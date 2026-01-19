Pizzorno Environnement vers la cession de 30,64% à Paprec
La famille Pizzorno-Devalle étudie l'exercice de la première promesse d'achat prévue au pacte d'actionnaires signé en novembre 2021 avec Paprec. Si l'opération aboutit, la famille céderait 30,64% du capital de Pizzorno Environnement à Paprec au prix de 62,50 euros par action.
Paprec deviendrait alors actionnaire majoritaire avec 50,64% du capital et 50,02% des droits de vote. De son côté, la famille Pizzorno-Devalle conserverait un rôle d'actionnaire de référence, gardant 21,18% du capital et 30% des droits de vote, ce qui en ferait le deuxième actionnaire du groupe. La société souligne que la famille resterait "présente au coeur de ce nouveau projet".
Groupe Pizzorno Environnement figure parmi les principaux prestataires français de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- collecte, transport, tri et nettoiement de déchets (79,5%) : collecte d'ordures ménagères, commerciales et industrielles, prestations de transfert par compaction, par pressage ou par transport en camions, mise à disposition de caissons auprès d'industriels pour évacuer les déchets vers des plates-formes de pré tri, etc. En outre, le groupe propose des prestations d'assainissement (curage d'égouts et de fosses septiques, entretien de réseaux d'eaux propres et sales, pompage de cuves, de caves et d'autres sites inondés, etc.) et de nettoyage industriel (entretien de locaux, de centres commerciaux, de bureaux et de bâtiments publics) ;
- traitement des déchets (20,5%) : exploitation d'installations de stockage et de traitement des ordures ménagères, des déchets industriels, des boues et des mâchefers.
La totalité du CA est réalisée en France.
