Le marché financier garde une étonnante capacité à se détacher du bruit du monde pour poursuivre son ascension. Ça peut paraître étonnant, parce qu'une partie des professionnels continue à envoyer des avertissements de prudence sur la taille de la pile des risques, qui ne fait que grandir. Mon voisin Emile aurait sûrement une explication du genre "c'est normal, il faut bien qu'ils disent un truc qui ressemble à de la sagesse pour justifier leur job et leur salaire".

La séance boursière de la veille avait démarré de façon plutôt sombre. Le marché digérait assez mal l'annonce d'une probable action du Département américain de la justice contre le patron de la Fed, Jerome Powell, à propos des travaux menés au siège de la banque centrale. Tout le monde y a vu une nouvelle escalade du bras de fer entre la Fed et la Maison Blanche. La première veut mener de façon indépendante la politique monétaire, la seconde veut qu'elle se plie aux injonctions de l'exécutif. A la fin de la journée, les indices occidentaux ont en majorité convergé vers l'équilibre. Wall Street a même fini en légère hausse. Le travail de sape contre l'indépendance de la Fed ne fait pas que des heureux, même dans le camp républicain, et le marché estime que la mise en cause de Powell accouchera d'une souris.

La banque centrale américaine et les débats sur les taux vont rester au centre du jeu aujourd'hui, avec la publication à 14h30 de l'inflation américaine de décembre. Le but de la politique monétaire américaine est, rappelons-le, de garantir un marché du travail sain et des hausses de prix contenues. L'emploi souffre mais ne rompt pas aux Etats-Unis, tandis que l'inflation est un peu trop élevée. La Maison Blanche trouve que ça ne fait pas obstacle à une baisse de taux. La Fed trouve que si. La statistique attendue cet après-midi est donc de première importance pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il pourrait aussi, et c'est l'hypothèse principale, ne pas se passer grand-chose. L'inflation américaine de décembre est attendue à 2,7%, en légère décélération par rapport à novembre (2,8%). L'inflation de base est, elle aussi, attendue à 2,7%, après 2,6% en novembre. Si les économistes ont bien pronostiqué les chiffres, cela signifie que l'inflation reste un peu élevée, mais pas trop, ce qui confortera le scénario d'un maintien des taux directeurs inchangés à court terme. Et ce qui devrait garantir un climat toujours relativement doux pour les marchés actions.

L'autre événement du jour, c'est le début de la saison des résultats du 4e trimestre 2025, avec les poids lourds de la finance américaine, JPMorgan Chase et Bank of New York. Les analystes ne se font pas trop de souci pour les chiffres passés : ils s'annoncent très élevés. Le consensus estime par exemple que le bénéfice avant impôts de la plus grosse banque américaine, JPMorgan Chase, a atteint 73,8 milliards de dollars, soit peu ou prou le PIB annuel de l'Azerbaïdjan. Les investisseurs seront toutefois avides des indications fournies pour 2026 : les banques sont bien placées pour prendre le pouls des économies. A ce stade, le marché attend à nouveau de solides prévisions, même si Donald Trump a jeté un froid hier en exhortant les établissements financiers à plafonner le taux des cartes de crédit à 10% pendant un an, pour soutenir le pouvoir d'achat.

Pour résumer, comme dit ChatGPT, l'inflation américaine et les premiers résultats d'entreprises sont au centre du jeu aujourd'hui, avec en toile de fond les tensions géopolitiques, qui ont contribué à créer de l'aléa et à faire remonter les cours de l'or (appétit pour la sécurité) et du pétrole (interrogations sur l'offre avec les remous au Venezuela et en Iran). En parallèle, le Japon s'est créé son propre drama avec les rumeurs d'élections anticipées dans l'Archipel. La nouvelle Première ministre Sanae Takaichi aurait prévu de dissoudre la chambre basse dans dix jours, afin de consolider son pouvoir et avoir davantage de latitude pour déployer son plan de relance. Contrairement à certains dirigeants occidentaux dont je tairai le nom (coucou Manu), elle peut compter sur un taux d'approbation proche de 70% pour prendre le risque de lancer le processus. La Bourse de Tokyo a rugi de plaisir en prenant 3% au lendemain d'un jour férié : la perspective de voir la dette colossale du Japon s'alourdir ne fait pas le poids face aux espoirs d'afflux de liquidités dans l'économie nippone. Sébastien Lecornu aurait été vu en train de prendre des notes.

Ailleurs en Asie-Pacifique, les parcours sont disparates. L'Australie et la Corée du Sud poursuivent leur ascension. L'Inde et la Chine continentale reculent légèrement. Hong Kong et Taïwan gagnent 0,6%. Les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation américaine de décembre sera au centre de l'attention à 14h30. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52,40 à 56,60 EUR.

Air France-KLM : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 200 EUR.

Airtel Africa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 330 GBX à 400 GBX.

Aker BP : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 245 NOK à 280 NOK.

Amundi : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.

Arcelormittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 47 EUR.

Argenx : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 980 USD.

ASM International : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 645 à 705 EUR. Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 495 EUR.

ASML : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 795 à 1020 EUR.

BE Semiconductor Industries : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 175 à 185 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 160 à 190 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 172 EUR.

Bittium : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 36 EUR.

BMW : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 95 à 93 EUR.

Bouygues : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,20 à 47,80 EUR.

FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 25,60 EUR.

Ferrari : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 345 EUR.

Fuchs Petrolub : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 38 EUR.

Galderma Group : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 165 CHF.

Heineken : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.

Lagercrantz Group : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 240 SEK.

Lufthansa : DBS Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7 à 10 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 35 EUR.

Novo Nordisk : Zacks passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 USD à 65 USD.

Planisware : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 28 EUR.

Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 47 EUR à 46 EUR.

Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65,50 à 52,60 EUR.

Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 10 EUR.

Stmicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,60 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 EUR.

Swiss Prime Site : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 110 CHF.

Swisscom : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 625 à 680 CHF.

Telia : UBS passe à neutre depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 35,70 SEK à 41,60 SEK.

Traton : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 32 EUR.

Volvo : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 323 SEK.

Vat Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 325 CHF.

Zalando : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 35 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Airbus a livré 793 avions en 2025 conformément à ses prévisions révisées en baisse il y a quelques semaines.

La BCE autorise le Crédit Agricole à dépasser les 20% du capital de Banco BPM.

L'aciérie italienne d'Ilva (rebaptisée Acciaierie d'Italia) réclame 7 MdsEUR de dommages et intérêts à Arcelormittal, selon le FT.

La Société Générale a banque abandonné un outil d’IA interne au profit de Copilot de Microsoft, selon Bloomberg.

Le patron de Michelin, Florent Menegaux, renouvelé pour quatre ans. Par ailleurs, le pneumaticien acquiert Cooley Group & Tex-Tech Industries.

Alstom renforce son empreinte industrielle et économique en Espagne.

Bouygues unifie ses métiers bâtisseurs sous une unique "Division Construction".

Le gouvernement français serait prêt à effacer jusqu’à 728 MEUR de créances liées au Covid au bénéfice d’Air France-KLM, selon La Lettre.

Exail va émettre jusqu'à 175 MEUR d'obligations de type ODIRNANE.

Les principales publications du jour : Vente-Unique, Implanet, Spineway… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Sika annonce un chiffre d'affaires préliminaire de 11,2 MdsCHF pour 2025.

Lindt affiche 12,4% de croissance organique en 2025 et porte ses ventes à 5,92 MdsCHF.

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, prévoit de passer la main en avril 2027.

Unicredit aurait discuté avec Delfin pour lui racheter ses parts dans Banca Monte dei Paschi (17%) et Generali (10,5%), a appris Reuters.

Ørsted annonce qu'un tribunal fédéral américain a accordé une injonction préliminaire autorisant la reprise de la construction du projet Revolution Wind.

Le Vyvgart d'Argenx obtient le statut d'examen prioritaire aux Etats-Unis pour le traitement d'une maladie auto-immune neuromusculaire.

Novartis envisage d'autres acquisitions complémentaires, selon son PDG.

AMS-Osram est en pourparlers avancés pour la vente de certaines activités dans le cadre de son plan de désendettement accéléré.

Leonteq obtient le renouvellement de sa licence BaFin en Allemagne.

SGS finalise le rachat de l'américain Applied Technical Services.

Les principales publications du jour : Sika, Jeronimo Martins, Games Workshop…

D'Amérique du Nord

Alphabet dépasse les 4 000 milliards de dollars de capitalisation, dopé à l'IA.

Apple a conclu un partenariat pluriannuel avec Google (Alphabet), qui fournira au fabricant de l’iPhone ses modèles d’IA générative Gemini afin d’améliorer ses fonctionnalité, notamment l’assistant vocal Siri.

L'Autorité antitrust italienne réduit l'amende infligée à Amazon de 1,128 milliard d'euros à 752,4 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des services logistiques.

Meta dévoile "Meta Compute", une ambitieuse infrastructure de calcul à l'échelle du gigawatt. Meta qui prévoit par ailleurs de supprimer environ 10% des effectifs dans son département Reality Labs, selon le NYT.

Un rapport du Sénat accuse UnitedHealth d’avoir utilisé des pratiques agressives pour gonfler diagnostics et remboursements Medicare privés.

Citigroup va supprimer un millier d'emplois pour réduire ses coûts.

Strategy a acheté pour près de 1,25 milliard de dollars de bitcoins, son plus gros achat depuis juillet.

Amgen annonce que son candidat MariTide a affiché de bonnes performances de pertes de poids en phase II.

Chipotle confirme ses objectifs 2025.

Les principales publications du jour : JPMorgan Chase, Bank of New York, Delta Air Lines…

D'Asie et d'ailleurs

BYD progressait de plus de 4% ce matin, après que l'UE a proposé hier un compromis sur les taxes antidumping imposées aux véhicules électriques fabriqués en Chine.

Toyota Motor conserve sa place de leader mondial des ventes automobiles pour la sixième année consécutive, devant Volkswagen, selon une estimation de Nikkei.

SK Hynix prévoit d'investir 13 milliards de dollars dans une nouvelle usine d'emballage de puces, selon Bloomberg.

WuXi AppTec a doublé ses bénéfices en 2025.

Les principales publications du jour : ICCI, Meridian Energy…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.