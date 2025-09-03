Placement d'obligations senior réalisé par Rexel

Rexel annonce avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d'euros au taux de 4,000%. Leur règlement-livraison et leur cotation sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 9 septembre.



Ces obligations, venant à échéance le 15 septembre 2030, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré du distributeur de matériel électrique à compter de septembre 2027. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.



Elles devraient faire l'objet des notations 'Ba1' par Moody's et 'BB+' par S&P. Rexel affectera le produit de l'émission des obligations à ses besoins généraux. Cette émission obligataire lui permettra d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.