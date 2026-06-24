Les difficultés rencontrées depuis 2023 par la SCI Capimmo ne peuvent qu'inciter les investisseurs à rester prudents face aux notations proposées par cet indicateur synthétique de risque.

Vendre pour 25 euros l’unité des titres cotés jusqu’ici à un peu plus de 36 euros peut rarement être vu comme un signe encourageant. Pour la SCI Capimmo, cela ne fait en tout cas que confirmer la situation complexe dans laquelle elle se trouve depuis 2023.

Confrontée à la tempête de l’immobilier commercial, la SCI gérée par Praemia (ex-Primonial) a initié un vaste plan de cession d’actifs. Sur les 2 milliards d’euros prévus, "plus de 1,1 milliard d’euros d’arbitrage ont été réalisés", notait la société à l’issue du premier trimestre.

La vente le 18 juin hors marché de 800.000 titres Frey à 25 euros l’unité peut donc apparaître anecdotique. Toutefois les conditions de réalisation de l’opération (30% sous le cours) témoignent de la difficulté à réaliser des actifs dans les périodes de turbulences et surtout des conséquences pour les investisseurs.

Rappelons que Capimmo est une SCI qui investit dans l’immobilier en grande partie de manière indirecte, c’est-à-dire au travers d’autres fonds ou via des SCPI. Par un effet de dominos, la chute du prix de nombreuses parts de SCPI a donc eu un impact direct sur la valorisation des parts de Capimmo. De quelque 7 milliards d’euros il y a trois ans, l’actif net a chuté à 4,66 milliards d’euros cette année.

Avec des revenus en baisse et des valeurs liquidatives en chute libre, les pertes des investisseurs ont été lourdes en 2023 et 2024 : -23,5% en cumulé. Et si la situation apparaît moins alarmante aujourd’hui, elle semble encore fragile (-0,69% au premier trimestre après +0,36% en 2025).

Fatalement, la collecte en a fait les frais et les demandes de retrait ont été nombreuses, contraignant la SCI à mettre en place son plan de cessions… parfois au rabais.

Certes, ces difficultés ne sont pas nouvelles et le dossier peut être vu comme un exemple parmi d’autres des aléas de la pierre-papier. Toutefois il a le mérite de rappeler aux investisseurs qu’un investissement immobilier n’est jamais sans risque même lorsqu’il est indirect et qu’il a une notation relativement défensive. En d’autres termes, l’histoire de Capimmo soulève la question de la pertinence du SRRI.

Le SRRI en question

Comme toute unité de compte accessible via un contrat d’assurance vie, Capimmo dispose en effet d’une notation sur son risque via le SRRI, un indicateur synthétique de risque. Aujourd’hui, cette notation est de 3 sur une échelle de 7, signifiant que le produit s’adresse aux investisseurs au profil dit équilibré.

Cependant, jusqu’en 2023, il était noté 2, traduisant un risque relativement faible adapté aux profils prudents. Or, l’histoire récente a montré que ce support était loin d’être sans risque. Sur une période courte, la performance a été lourdement déficitaire (-23,5% en deux ans). Elle l’a également été sur une période plus longue avec -7,2% de 2018 à 2025, un intervalle de huit ans qui correspond à l’hypothèse de conservation utilisée pour le calcul du SRRI.

Faut-il dès lors remettre en cause le SRRI ? Pas nécessairement, mais cet exemple prouve qu’il convient de ne pas se tromper sur le SRRI en gardant bien à l’esprit qu’il n’est qu’un indicateur basé sur la volatilité historique, c’est-à-dire assis sur un calcul statistique à partir de données passées. Ainsi, il n’est jamais à exclure qu’une situation exceptionnelle entraîne des variations bien plus violentes que celles prévues initialement dans un certain intervalle de confiance. Autrement dit, même un support noté en bas de l’échelle conserve une part de risque et ne prémunit pas d’une perte à la sortie.

Pas de crainte sur la liquidité dans ce cas précis

Petite consolation, les assurés ayant souscrit au travers de leur contrat d’assurance vie ont peu de chances de faire face à un problème de liquidité dans un tel cas. L’assureur joue en effet un rôle de tampon puisque c’est lui qui achète les parts, les conserve et les revend, au gré des arbitrages de l’assuré. Ce dernier ne disposant en réalité que d’une contrepartie sous forme d’unités de comptes, il peut sortir sans craintes de blocage.

En revanche, l’investisseur final reste bel et bien exposé directement du point de vue économique en fonction de l’évolution de la valeur liquidative (qui elle-même dépend de la situation comptable de la société). Or dans le cas de Capimmo, la plupart des investisseurs ne s’attendaient certainement pas à un tel revers au regard du SRRI affiché au départ.