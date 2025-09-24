Issue d'une grande famille bancaire française, la société de gestion Philippe Hottinguer a confié son fonds Abacus Discovery à Edwin Faure en 2021. Venu de Gay-Lussac, Edwin Faure a repris en main le fonds, en appliquant une méthodologie qui porte ses fruits. Le fonds pèse aujourd'hui 32MEUR, sur un total de près de 500 MEUR gérés par la société de gestion. Entretien.

Edwin Faure, qu’est-ce qui fait l’originalité du fonds Abacus Discovery et comment expliquez-vous sa surperformance ces cinq dernières années ?

"Abacus Discovery est un fonds de microcaps souvent méconnues, dont la qualité et la faible valorisation justifient un investissement sur le long terme, sans market-timing. Le fonds bénéficie d’une nouvelle méthodologie de gestion depuis 2021, ce qui explique sa surperformance sur 1, 3 et 5 ans maintenant. Celle-ci est le résultat d’une sélection de titres qui s’affranchit des indices, avec un biais affirmé sur l’Europe du Sud (~60% du fonds en Italie, Espagne et Grèce). Nous avons en effet constaté que ces places boursières étaient moins efficientes compte tenu du faible nombre de gérants locaux spécialisés sur les petites valeurs. A l’opposé de l’Europe du Nord où les valorisations sont plus élevées notamment car la retraite par capitalisation y est plus développée. Entre les deux, la France pèse pour moins de 10% du fonds, ce qui traduit notre difficulté à y détecter des microcaps répondant à nos critères. La performance du fonds s’est surtout distinguée dans les périodes de baisse du marché, les nombreuses OPA (8 en 2024, 7 en 2023) aidant. Cette année, notre participation à quelques IPO italiennes est venue soutenir la performance (+25.2% au 16 septembre). En effet, le marché italien des IPO est très dynamique avec 10 à 15 IPO par an qui offrent de belles opportunités. Cela tient au dynamisme actuel de l’économie italienne mais surtout à l’actionnariat familial de ces ETI dans un pays où le capital investissement est très peu développé. A la différence de la France où ce sont souvent des fonds qui sont à l’initiative, fonds pour qui la Bourse est souvent une issue par défaut."

Source : PH

Quelle est le portrait-robot de la valeur idéale à entrer dans le fonds ?

"La valeur type du fonds capitalise quelques dizaines voire centaines de millions d’euros (60% du fonds est investi sur des valeurs capitalisant moins de 300M€), est basée en Europe du Sud, contrôlée et dirigée par une famille, peu ou mal suivie par les analystes, ce qui est le cas de 80% de nos positions. Elément essentiel, l’entreprise recherchée connait une croissance annuelle (organique et externe) d’au moins 10% par an, indépendamment des cycles économiques. L’historique de chiffres doit démontrer une rentabilité forte (ROCE après impôt) et régulière, idéalement supérieure à 20%, et son flux de trésorerie disponible doit être positif tous les ans, sauf investissement exceptionnel. La valorisation doit être attractive, à l’image du fonds dans son ensemble : VE/EBITDA moyen de 7.3 et PER moyen de 13.7x. Enfin, nous rencontrons systématiquement les dirigeants en privé avant d’acheter des titres, puis maintenons ce lien direct au moins deux fois par an."

Les critères de sélection de valeur de Philippe Hottinger Gestion

Quelle est votre façon de gérer le portefeuille, de pondérer les positions et de les arbitrer ?

"Les 32 M€ d’encours du fonds sont 100% investis sur 54 lignes avec une pondération maximum limitée à 5/6% par ligne. Après avoir rencontré le management, nous renforçons les pondérations jusqu’à 2.5% en fonction de la confirmation du cas d’investissement. Nous nous laissons ensuite porter, avant d’écrêter les positions au-delà des 5%. Nous estimons le turnover à 30%, même s’il a malheureusement été supérieur du fait des nombreuses OPA lancées sur nos valeurs en portefeuille. Heureusement, les opportunités d’investissement sont très nombreuses dans le contexte de marché actuel sur la classe d’actifs, facilitant une réallocation rapide du capital. Si le cas d’investissement est contredit par les publications, ou que le secteur s’avère moins résilient que prévu, nous n’hésitons pas à réduire voire à couper les positions. Nous ne faisons pas de market timing, nous ne spéculons pas sur les retournements ou situations spéciales, nous restons sur des approches simples."

Quels sont les deux principaux points forts et points de vigilance de deux de vos principales pondérations ?

"Commençons par Reway, principale pondération du fonds. Nous sommes actionnaires depuis l’IPO en 2023 de cette société italienne. Positionnée sur la rénovation des ponts, tunnels et autoroutes italiennes, secteur porteur depuis l’effondrement du pont de Gênes en 2018, Reway fait partie des principaux acteurs du marché. Sa visibilité, supérieure à 3 ans, garantit une croissance annuelle d’au moins 10%. Ses fondamentaux n’ont fait que s’améliorer, et les marges supérieures à 15% (EBIT) sont cohérentes avec l’importance des barrières à l’entrée sur ce marché de niche. La société, largement contrôlée par une famille, procède à des acquisitions tout en maintenant un endettement raisonnable. La valorisation, de l’ordre de 8x l’Ebitda, peut encore s’apprécier. Le risque humain doit être pris en considération, le métier restant potentiellement dangereux et les compétences relativement rares sur le marché.

Nous sommes également fortement investis sur MS International. 10-bagger sur les 5 dernières années et toujours méconnu, MS International est une small cap britannique familiale cotée en Bourse depuis 1988 et en passe de devenir une société purement spécialisée dans la défense (les trois autres activités historiques sont en cours de cession). MSI fabrique des systèmes d'armes anti-drones pour les plateformes terrestres et les forces navales. La thèse d’investissement est solide : le risque de baisse est limité grâce à une trésorerie nette confortable, une forte décote par rapport aux concurrents et aux produits attendus des cessions futures, tandis que le potentiel de hausse reste élevé, même s’il est difficile à quantifier précisément. L’entreprise bénéficie d’une position solide malgré une visibilité encore limitée et dépendante du calendrier des commandes gouvernementales. Bien que le management ne communique pas de détails sur le pipeline exact, les perspectives pour l’exercice qui clôturera en avril 2026 restent raisonnables. Une croissance modérée est attendue, mais le management se montre très confiant pour les deux années suivantes, grâce à une demande robuste. Sur le plan de la valorisation, MSI se négocie à environ 7,8x l’EBIT 2026, offrant un écart attractif par rapport aux comparables européens qui tournent autour de 20x."

Pour finir, quels titres avez-vous récemment arbitré dans le portefeuille ?

"Nous avons participé à 3 IPO italiennes : Tecno (conseil), Energy Time (prestataire dans les énergies renouvelables) et plus récemment Otofarma, un producteur d’appareils auditifs vendus en pharmacie. Ce concurrent d’un autre acteur italien, Amplifon, présente de belles perspectives avec une profitabilité déjà excellente et un fort potentiel de croissance. Nous nous sommes également renforcés sur EVS (audiovisuel, Belgique) qui a été pénalisée par un effet de base défavorable.

A contrario, nous avons réduit notre position dans Magis, acquise lors de l’IPO. Ce producteur de rubans adhésifs italiens a publié une croissance légèrement décevante, freinée par les tarifs douaniers américains. Nous avons également réduit notre exposition en STEF dont la marge est décevante. Nous conservons, en attendant des jours meilleurs, une position de fonds de portefeuille car le maillage et la position de leadership dans un secteur défensif répond bien à notre exigence de résilience. Nous nous sommes séparés de SIF Holding en raison d’une sérieuse déception due à ses résultats et d’une visibilité toujours limitée à moyen terme."