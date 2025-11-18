Le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR) annonce sur son site avoir déposé, hier en France, une plainte pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée visant TotalEnergies dans le cadre du projet Mozambique LNG.
Cette action, adressée au Parquet national antiterroriste, porte sur le soutien matériel et financier présumé apporté par le groupe à la Joint Task Force mozambicaine, accusée d'exactions commises entre juillet et septembre 2021, dont le 'massacre des conteneurs'. Selon l'ECCHR, des documents internes montrent que TotalEnergies connaissait des violations graves depuis 2020 mais avait maintenu son appui logistique et financier. Clara Gonzales, de l'ECCHR, estime que 'TotalEnergies savait que les forces armées mozambicaines étaient accusées de violations systématiques des droits humains'. Cette plainte intervient alors que le groupe vient de lever la force majeure sur le projet, malgré une situation sécuritaire et humanitaire toujours instable. Elle s'ajoute à une procédure ouverte en 2023 concernant la protection de ses sous-traitants lors des attaques de Palma, indique l'ECCHR.
Le titre TotalEnergies affiche un repli limité de 1,3% à Paris à la suite de cette annonce.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
