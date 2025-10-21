Planisware accroit de 9% son CA au 3e trimestre

Planisware, spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA, affiche un chiffre d'affaires de 49,6 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en hausse de 9% à taux de change constants (+10,3% sur les 9 premiers mois de l'année).



Le groupe précise que cette croissance est principalement venue des contrats SaaS & hébergement, en hausse de 16,6% à taux de change constants et, dans une moindre mesure, des licences perpétuelles, en progression de 28,3%.



Il pointe néanmoins des 'premiers signes d'amélioration de la situation macroéconomique ayant pesé sur la croissance du chiffre d'affaires au cours des derniers trimestres', ainsi qu'un niveau de signatures 'particulièrement soutenu au cours des dernières semaines'.



Aussi, Planisware confirme ses objectifs 2025, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de l'ordre de 10%, une marge d'EBITDA ajusté d'environ 36% et un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.