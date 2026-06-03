Planisware annonce que son conseil d'administration, réuni le 2 juin, a décidé à l'unanimité de procéder, avec effet immédiat, à une réduction du capital social par voie d'annulation de 668 646 actions autodétenues représentant 0,95% du capital social.
Ces titres ont été acquis du 4 mars au 15 avril, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 3 mars dernier par la société de plateformes SaaS (Software as a Service) B2B (Business to Business) basées sur l'intelligence artificielle.
À l'issue de cette annulation d'actions, le capital social de Planisware se trouve divisé en 69 589 080 actions. Le nombre de droits de vote théoriques est de 116 551 235 et le nombre de droits de vote effectifs (actions autodétenues exclues), de 116 721 326.
Planisware est un leader de l'édition de logiciels SaaS à destination des entreprises dans le secteur en forte croissance des solutions de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation de portefeuilles de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre vente d'abonnements SaaS (47,3%), de services support et d'amélioration continue (27%), de services de maintenance (9,6%), d'abonnements aux services support (5,9%), de licences (3,8%) et autres (6,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,7%), Amérique du Nord (43%) et autres (8,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.