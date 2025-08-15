Planisware : Berenberg abaisse son objectif, mais reste à l'achat

Berenberg a annoncé vendredi avoir ramené son objectif de cours sur Planisware de 30 à 25 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre du concepteur de logiciels destinés à l'économie des projets.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier estime qu'il est désormais le temps de tourner la page d'une année 2025 'atypique' marquée par un net ralentissement de la croissance du groupe, anticipée autour de 10% sur l'ensemble de l'exercice contre des taux de croissance compris entre 15% et 20% ces dernières années.



En dépit de ce ralentissement de la croissance, l'analyste liste un certain nombre de raisons justifiant selon lui de détenir le titre, jugeant notamment exagérées les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur ses métiers.



Berenberg met également en avant la solidité de ses revenus récurrents qui a récemment conduit la société à relever à 36% - contre 35% précédemment - son objectif de marge pour 2025.



D'autres éléments, comme la perspective de hausses de prix et de lancement de nouveaux produits, pourraient réveiller la croissance du groupe, ajoute-t-il, sans compter la possibilité d'un environnement de marché susceptible de devenir plus porteur dans les mois à venir.



En y ajoutant un niveau de valorisation désormais revenu à ses plus bas depuis l'entrée en Bourse, le professionnel considère que Planisware demeure une action à détenir en portefeuille.