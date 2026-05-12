La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 mai 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés CDC Croissance et TECH Premium qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Planisware.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché par CDC Croissance. La CDC a précisé détenir indirectement 3 513 473 actions Planisware, soit 5,00% du capital et 3,01% des droits de vote de cet éditeur de logiciels SaaS pour entreprises.