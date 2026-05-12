Planisware est un leader de l'édition de logiciels SaaS à destination des entreprises dans le secteur en forte croissance des solutions de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation de portefeuilles de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre vente d'abonnements SaaS (47,3%), de services support et d'amélioration continue (27%), de services de maintenance (9,6%), d'abonnements aux services support (5,9%), de licences (3,8%) et autres (6,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,7%), Amérique du Nord (43%) et autres (8,3%).