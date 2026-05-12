La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 mai 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés CDC Croissance et TECH Premium qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Planisware.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché par CDC Croissance. La CDC a précisé détenir indirectement 3 513 473 actions Planisware, soit 5,00% du capital et 3,01% des droits de vote de cet éditeur de logiciels SaaS pour entreprises.
Planisware est un leader de l'édition de logiciels SaaS à destination des entreprises dans le secteur en forte croissance des solutions de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation de portefeuilles de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre vente d'abonnements SaaS (47,3%), de services support et d'amélioration continue (27%), de services de maintenance (9,6%), d'abonnements aux services support (5,9%), de licences (3,8%) et autres (6,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,7%), Amérique du Nord (43%) et autres (8,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.