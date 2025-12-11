Planisware annonce les ouvertures d'un bureau et de 2 nouveaux data centers en Australie, une double initiative marquant "une étape importante dans sa stratégie de développement international" et venant consolider sa présence dans la région Asie-Pacifique.
"Le marché australien, particulièrement dynamique dans les secteurs de l'industrie, de la santé, de l'énergie et des services publics, représente une opportunité majeure pour Planisware", explique la société de plateformes SaaS B2B basées sur l'IA.
Dirigé par Cédric Bastien (aussi managing director à Singapour), le bureau permettra de renforcer la proximité avec les clients existants, d'accélérer le développement commercial local et de soutenir les entreprises australiennes dans la gestion de leurs projets.
En parallèle, Planisware investira dans l'ouverture de deux data centers avec pour objectif "d'offrir à ses clients une performance optimale et une souveraineté totale de leurs données, conforme aux standards de sécurité les plus exigeants".
Planisware est spécialisé dans l'édition de logiciels SaaS de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation du portefeuille de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante: Europe (47,5%), Amérique du Nord (43,8%) et autres (8,7%).
