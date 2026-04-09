Plastivaloire demande son transfert sur Euronext Growth

Plastivaloire annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth, suite au feu vert de son AG réunie le 31 mars.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation du plasturgiste sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure d'admission directe aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.



Ce projet de transfert vise à permettre à Plastivaloire de réduire les contraintes associées au marché réglementé Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre, Euronext Growth proposant un fonctionnement simplifié et plus adapté à ses besoins.



Dans les prochains jours, une demande de radiation des titres Plastivaloire du marché réglementé et de leur admission concomitante sur Euronext Growth sera déposée auprès d'Euronext Paris. Sous réserve de l'accord, l'admission interviendra au plus tôt le 1er juin.