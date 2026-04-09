Plastivaloire demande son transfert sur Euronext Growth
Plastivaloire annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth, suite au feu vert de son AG réunie le 31 mars.
Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation du plasturgiste sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure d'admission directe aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.
Ce projet de transfert vise à permettre à Plastivaloire de réduire les contraintes associées au marché réglementé Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre, Euronext Growth proposant un fonctionnement simplifié et plus adapté à ses besoins.
Dans les prochains jours, une demande de radiation des titres Plastivaloire du marché réglementé et de leur admission concomitante sur Euronext Growth sera déposée auprès d'Euronext Paris. Sous réserve de l'accord, l'admission interviendra au plus tôt le 1er juin.
Plastiques du Val-de-Loire est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Le CA par marché se répartit comme suit :
- équipement automobile (83,1%) : tableaux de bord, boîtiers de projecteurs, pièces de chauffage et de climatisation, phares, etc. ;
- industries et produits grand public (16,9%) : notamment équipements électriques, équipements TV et vidéo (façades et dos de téléviseurs, façades de décodeurs, coques de lecteurs DVD, etc.), téléphonie (pièces de téléphones portables et de téléphones filaires) et électroménager (pièces de micro-ondes, de mixeurs, de fers à repasser, etc.).
Le CA par famille de produits se ventile entre pièces plastiques (93%), moules et outillages (7%).
A fin septembre 2025, le groupe dispose de 26 sites de production implantés essentiellement en France (10), en Europe (9) et en Amérique du Nord (4).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60%), Amérique du Nord (13%) et autres (27%).