Plastiques du Val-de-Loire est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Le CA par marché se répartit comme suit : - équipement automobile (82,6%) : tableaux de bord, boîtiers de projecteurs, pièces de chauffage et de climatisation, phares, etc. ; - industries et produits grand public (17,4%) : notamment équipements électriques, équipements TV et vidéo (façades et dos de téléviseurs, façades de décodeurs, coques de lecteurs DVD, etc.), téléphonie (pièces de téléphones portables et de téléphones filaires) et électroménager (pièces de micro-ondes, de mixeurs, de fers à repasser, etc.). Le CA par famille de produits se ventile entre pièces plastiques (85,8%), moules et outillages (14,2%). A fin septembre 2024, le groupe dispose de 27 sites de production implantés essentiellement en France (11), en Europe (9) et en Amérique du Nord (4). La répartition géographique du CA est la suivante : France (58%), Amérique du Nord (14,6%) et autres (27,4%).