Plastivaloire s'envole de 24% après un relèvement de ses objectifs annuels, le fabricant de pièces plastiques complexes anticipant désormais une marge d'EBITDA supérieure à 8%, et non plus 'autour de 8%' comme estimé auparavant.
Prenant en compte la bonne activité du trimestre écoulé et les cadences annoncées par les donneurs d'ordre, le groupe rehausse aussi son objectif de chiffre d'affaires pour 2024-25, aux alentours de 690 millions d'euros, et non plus de 665 millions.
Sur son troisième trimestre 2024-25 (avril-juin), Plastivaloire revendique un chiffre d'affaires de 187,6 millions, en hausse de 10,7% (+13,1% à changes constants), grâce à 'des cadences de production bien orientées, tant dans l'automobile que dans l'industrie'.
Cette bonne performance permet de rattraper le retard pris en début d'exercice et porte le chiffre d'affaires à neuf mois à 533,6 millions d'euros, un niveau quasi stable (-0,3%) en données totales et en légère croissance de 0,8% à taux de change constant.
Plastiques du Val-de-Loire est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Le CA par marché se répartit comme suit :
- équipement automobile (82,6%) : tableaux de bord, boîtiers de projecteurs, pièces de chauffage et de climatisation, phares, etc. ;
- industries et produits grand public (17,4%) : notamment équipements électriques, équipements TV et vidéo (façades et dos de téléviseurs, façades de décodeurs, coques de lecteurs DVD, etc.), téléphonie (pièces de téléphones portables et de téléphones filaires) et électroménager (pièces de micro-ondes, de mixeurs, de fers à repasser, etc.).
Le CA par famille de produits se ventile entre pièces plastiques (85,8%), moules et outillages (14,2%).
A fin septembre 2024, le groupe dispose de 27 sites de production implantés essentiellement en France (11), en Europe (9) et en Amérique du Nord (4).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (58%), Amérique du Nord (14,6%) et autres (27,4%).