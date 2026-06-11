Le code ISIN d'identification des actions Plastivaloire restera inchangé (FR0013252186) et le mnémonique deviendra ALPVL à compter du 12 juin. Ce transfert permettra au fabricant de pièces plastiques complexes de bénéficier de certains allègements réglementaires tout en lui permettant de continuer à profiter de l'attrait des marchés financiers.

Il prévoit néanmoins de maintenir une politique de communication financière comparable à celle mise en oeuvre à ce jour et continuera notamment à publier son chiffre d'affaires trimestriel, à appliquer les normes IFRS pour les comptes consolidés et à se conformer aux exigences de la CSRD pour ce qui concerne les informations de durabilité.