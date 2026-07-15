Plastivaloire renoue avec les bénéfices au premier semestre
Le fabricant de pièces plastiques complexes a enregistré un chiffre d'affaires de 352,7 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 1,9% sur un an, malgré un contexte économique et géopolitique toujours incertain.
Portée par une amélioration de la marge brute et une bonne maîtrise des coûts, la rentabilité opérationnelle progresse, avec une marge d'Ebitda de 9%, contre 8,6 % un an plus tôt.
Le groupe retrouve également le chemin des bénéfices, affichant un résultat net de 2,8 millions d'euros, après une perte de 3,1 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.
Plastivaloire a par ailleurs généré un free cash-flow positif de 5,4 millions d'euros, tout en maintenant un endettement net stable à 163,4 millions d'euros.
Le groupe souligne également avoir conclu un nouvel accord avec ses partenaires financiers, permettant d'allonger la maturité de sa dette et de renforcer sa flexibilité financière.
Pour la suite de l'exercice, Plastivaloire confirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'environ 690 millions d'euros, mais ajuste avec prudence sa prévision de marge d'EBITDA, désormais attendue entre 8,5% et 9 %, contre un objectif précédent d'"autour de 9%".
Le groupe évoque les incertitudes liées à la situation géopolitique au Moyen-Orient et les tensions inflationnistes sur les matières premières, dont l'impact pourrait peser temporairement sur la rentabilité au second semestre.
Plastiques du Val-de-Loire est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Le CA par marché se répartit comme suit :
- équipement automobile (83,1%) : tableaux de bord, boîtiers de projecteurs, pièces de chauffage et de climatisation, phares, etc. ;
- industries et produits grand public (16,9%) : notamment équipements électriques, équipements TV et vidéo (façades et dos de téléviseurs, façades de décodeurs, coques de lecteurs DVD, etc.), téléphonie (pièces de téléphones portables et de téléphones filaires) et électroménager (pièces de micro-ondes, de mixeurs, de fers à repasser, etc.).
Le CA par famille de produits se ventile entre pièces plastiques (93%), moules et outillages (7%).
A fin septembre 2025, le groupe dispose de 26 sites de production implantés essentiellement en France (10), en Europe (9) et en Amérique du Nord (4).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60%), Amérique du Nord (13%) et autres (27%).