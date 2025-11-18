Plastivaloire recule en Bourse de Paris mardi, victime de quelques prises de bénéfices après la publication d'un chiffre d'affaires annuel solide, mais sans grande surprise.
Peu avant 12h30, le titre du fabricant de pièces plastiques destinées aux produits de grande consommation lâche 2,4% dans un marché parisien en repli de 1,2%.
Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au titre du 4ème trimestre 2024-2025, allant de juillet à septembre, en croissance de 0,7% (+2,5% à taux de change constant), une performance qui porte son chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, un niveau stable par rapport à l'exercice précédent (-0,1%) mais supérieur à l'objectif qui avait été revu à la hausse à la fin août 2025, à savoir autour de 690 millions.
Dans un communiqué, la société souligne que son activité a été dynamique sur le second semestre et qu'elle a pu s'appuyer sur la montée en puissance de ses nouveaux programmes dans un environnement jugé 'toujours complexe' pour l'industrie automobile.
Plastivaloire a par ailleurs confirmé son objectif d'atteindre une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8%, comme indiqué en août dernier.
Suite à cette publication, les analystes de TP ICAP Midcap, qui affichent une recommandation 'conserver' sur le titre, saluaient une 'très solide fin d'exercice' marqué par un très bon chiffre d'affaires au quatrième, ce qui permet au groupe de dépasser ses prévisions.
'L'activité automobile du groupe en Europe a été particulièrement impressionnante grâce à ses récents lancements', souligne la société de Bourse.
Après avoir bondi de 74% depuis ses planchers du mois d'avril, le titre subissait cependant quelques prises de profits ce mardi.
Plastiques du Val-de-Loire est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Le CA par marché se répartit comme suit :
- équipement automobile (82,6%) : tableaux de bord, boîtiers de projecteurs, pièces de chauffage et de climatisation, phares, etc. ;
- industries et produits grand public (17,4%) : notamment équipements électriques, équipements TV et vidéo (façades et dos de téléviseurs, façades de décodeurs, coques de lecteurs DVD, etc.), téléphonie (pièces de téléphones portables et de téléphones filaires) et électroménager (pièces de micro-ondes, de mixeurs, de fers à repasser, etc.).
Le CA par famille de produits se ventile entre pièces plastiques (85,8%), moules et outillages (14,2%).
A fin septembre 2024, le groupe dispose de 27 sites de production implantés essentiellement en France (11), en Europe (9) et en Amérique du Nord (4).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (58%), Amérique du Nord (14,6%) et autres (27,4%).