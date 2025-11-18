Plastivaloire victime de prises de profits après son C.A. annuel

Plastivaloire recule en Bourse de Paris mardi, victime de quelques prises de bénéfices après la publication d'un chiffre d'affaires annuel solide, mais sans grande surprise.



Peu avant 12h30, le titre du fabricant de pièces plastiques destinées aux produits de grande consommation lâche 2,4% dans un marché parisien en repli de 1,2%.



Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au titre du 4ème trimestre 2024-2025, allant de juillet à septembre, en croissance de 0,7% (+2,5% à taux de change constant), une performance qui porte son chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, un niveau stable par rapport à l'exercice précédent (-0,1%) mais supérieur à l'objectif qui avait été revu à la hausse à la fin août 2025, à savoir autour de 690 millions.



Dans un communiqué, la société souligne que son activité a été dynamique sur le second semestre et qu'elle a pu s'appuyer sur la montée en puissance de ses nouveaux programmes dans un environnement jugé 'toujours complexe' pour l'industrie automobile.



Plastivaloire a par ailleurs confirmé son objectif d'atteindre une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8%, comme indiqué en août dernier.



Suite à cette publication, les analystes de TP ICAP Midcap, qui affichent une recommandation 'conserver' sur le titre, saluaient une 'très solide fin d'exercice' marqué par un très bon chiffre d'affaires au quatrième, ce qui permet au groupe de dépasser ses prévisions.



'L'activité automobile du groupe en Europe a été particulièrement impressionnante grâce à ses récents lancements', souligne la société de Bourse.



Après avoir bondi de 74% depuis ses planchers du mois d'avril, le titre subissait cependant quelques prises de profits ce mardi.