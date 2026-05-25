Plejd en forte hausse avec l'exercice de BSA par ses employés
Plejd grimpe de 5,7% à 1 085 SEK, alors que la société spécialisée dans les solutions de communication de données a fait part de l'exercice par ses salariés de bons de souscription d'actions (BSA) qui avaient été émis à leur profit en 2023 dans le cadre d'un plan d'intéressement.
Publié le 25/05/2026 à 13:50
La souscription d'actions entraîne une dilution d'environ 1,36% du nombre total d'actions et de droits de vote pour les actionnaires existants. Néanmoins, cet exercice peut être considéré comme un signal de confiance interne dans les perspectives de l'entreprise.