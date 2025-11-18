Neoen annonce la signature d'un accord avec Plenitude, filiale d'Eni, portant sur la cession d'un portefeuille français de 760 MW d'actifs en opération. Le périmètre comprend 52 installations : 37 parcs solaires, 14 parcs éoliens terrestres et 1 unité de stockage par batterie. Neoen continuera d'en assurer la gestion pour Plenitude pendant une période transitoire. Après l'opération, Neoen conservera 1,1 GW de capacités en France, incluant 754 MW de solaire, 307 MW d'éolien terrestre et 115 MW / 213 MWh de stockage. Le groupe souligne que cette cession s'inscrit dans sa stratégie de rotation sélective d'actifs afin de réinvestir dans de nouveaux projets et d'accélérer sa croissance.

La finalisation de l'opération est attendue d'ici fin 2025, sous réserve d'autorisations réglementaires.