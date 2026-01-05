Plus d'un milliard de dollars de recettes pour Avatar 3 (Disney)
Walt Disney a fait part dimanche du franchissement, par le blockbuster "Avatar : Fire and Ash" de ses 20th Century Studios, du cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, avec 1,083 MdUSD de recettes brutes à ce jour.
Ce jalon fait de ce film le 3e de la franchise à dépasser ce seuil à l'échelle mondiale, "établissant Avatar parmi les franchises les plus élitistes de l'histoire du cinéma, et l'une des rares dont les 3 films ont chacun franchi le seuil du MdUSD".
Selon Walt Disney, les 3 volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 MdsUSD à ce jour.
"Il s'agit également du 3e titre à 1 MdUSD sorti par les studios Walt Disney au cours de l'année 2025, aux côtés de Zootopia 2 et Lilo & Stitch", ajoute le groupe de médias et de divertissement basé en Californie.
The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,3%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (55,3% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (26% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (18,7% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ;
- exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (36,7%) : gestion, au 01/10/2024, de 13 parcs à thème (40 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 6 parcs à thème et 22 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 2 parcs à thème et 7 hôtels), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 2 parcs à thème et 6 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 1 parc à thème et 3 hôtels) et en Chine (Shanghai Disney Resort ; 2 parcs à thème et 2 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ;
- production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (19%) : ESPN et ESPN+.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,8%).
