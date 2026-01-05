Ce jalon fait de ce film le 3e de la franchise à dépasser ce seuil à l'échelle mondiale, "établissant Avatar parmi les franchises les plus élitistes de l'histoire du cinéma, et l'une des rares dont les 3 films ont chacun franchi le seuil du MdUSD".

Selon Walt Disney, les 3 volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 MdsUSD à ce jour.

"Il s'agit également du 3e titre à 1 MdUSD sorti par les studios Walt Disney au cours de l'année 2025, aux côtés de Zootopia 2 et Lilo & Stitch", ajoute le groupe de médias et de divertissement basé en Californie.