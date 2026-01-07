Plus d'un million de véhicules BMW construits en Allemagne en 2025

BMW annonce avoir de nouveau produit plus d'un million de véhicules dans ses usines allemandes en 2025, un nombre représentant donc un quart des 4,15 millions produits en tout dans le pays selon l'Association allemande de l'industrie automobile.

"Dans toutes les usines allemandes, des véhicules équipés de moteurs à combustion interne, hybrides rechargeables et groupes motopropulseurs entièrement électriques sont produits sur une seule ligne", souligne le constructeur haut de gamme.



"Grâce à cette structure flexible, la production du groupe peut répondre de manière agile aux fluctuations de la demande et aux conditions changeantes du marché. C'est donc un pilier important soutenant la résilience de l'entreprise", poursuit-il.



Les véhicules BMW des usines allemandes sont principalement destinés au marché européen. Aux Amériques et en Chine, les volumes de production correspondent également approximativement au nombre de véhicules vendus dans ces régions.