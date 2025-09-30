Altamir est une société de private equity cotée avec près de 1,3 MdEUR d'actifs sous gestion. Altamir offre une exposition unique aux investissements réalisés au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax Partners. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers en investissant dans un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Technologies, Télécoms et Médias, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers).