BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont fait connaître à l'AMF que, durant son OPAS visant les actions Altamir, soit du 15 au 26 septembre inclus, la SAS Amboise a acquis, au prix unitaire de 28,50 euros, 1 954 505 actions via le membre du marché acheteur qu'elle a désigné.
A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient ainsi, directement et de concert, 31 082 184 actions Altamir représentant autant de droits de vote, soit 85,08% du capital et 85,13% des droits de vote de cette société d'investissement.
Altamir est une société de private equity cotée avec près de 1,3 MdEUR d'actifs sous gestion. Altamir offre une exposition unique aux investissements réalisés au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax Partners. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers en investissant dans un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Technologies, Télécoms et Médias, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers).
