Plus de 15% du programme de rachats d'actions d'ING réalisé

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions d'1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 1 775 000 actions ont été rachetées la semaine dernière, à un prix moyen de 25,77 EUR pour un montant total de 45,74 MEUR.

Pour rappel, l'établissement financier avait procédé à des rachats du même ordre la semaine précédente : 1 725 000 actions avaient alors été acquises, à un prix moyen de 25,50 EUR pour un montant total de 43,99 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 6 150 000, pour un montant total de près de 155,7 MEUR, représentant environ 15,6% de la valeur totale maximale du programme.