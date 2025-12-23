Plus de 30% du programme de rachats d'actions d'ING réalisé

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, près de 1,97 million d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 23,54 euros, soit un montant total déboursé de près de 46,5 MEUR

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à près de 15,4 millions, pour une contrepartie totale de 344,9 MEUR, représentant 31,3% de la valeur totale maximale du programme.