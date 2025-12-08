Dans un bref communiqué publié ce matin, Saint-Gobain annonce avoir procédé, en date du 3 décembre, à l'annulation de 4 243 098 actions auto-détenues achetées sur le marché.

A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant son capital s'élève à 495 millions et le nombre de titres en circulation à 493 millions contre 497 millions à fin décembre 2024.

Le groupe de matériaux de construction ajoute avoir alloué un montant de 402 millions d'euros au rachat de ses propres actions en 2025 (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié).